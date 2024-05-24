觀察／3萬人抗議！黃國昌慘成最大箭靶 蔥師表、多重宇宙都來了
憂心國會擴權，公民團體今（24）日一早號召民眾前往立法院抗議，截止下午4時許，主辦單位宣布人數已突破3萬人。據觀察，現場許多民眾帶上許多自製標語及手舉牌，其中，民眾黨團總召黃國昌、國民團總召傅崐萁成為最大「箭靶」，抗議行動宛如「反昌大集結」。
記者陳佩君／台北報導
立法院會5月17日、21日二讀表決通過立法院職權行使法部分條文修正草案，今天院會繼續審查，反對方一早分別在青島東路、濟南路集結，截至下午4時，主辦單位宣布人數已突破3萬人。
據觀察，許多民眾高舉「反黑箱、撐民主」牌子，高喊「沒有討論、不是民主」等語表達訴求；物資區則分成熱食區及物資區提供民眾使用，更設有「外送接收區」讓外送員送物資，而民眾抗議累了，也能「免費刮痧」消除疲勞。
除了最大宗的「退回黑箱、逐條審查」、「沒有討論，不是民主」、「反黑箱、撐民主」等標語，不少人也發揮創意自製手舉牌，抗議黃國昌及傅崐萁。
有民眾自製手舉牌「亡國昌，傅崐萁，我就是變成厲鬼也不會放過你」，還有民眾畫圖對比「黃國昌的多重宇宙」，民眾手持黃國昌圖卡，內容提到「太陽花最後門徒，頭髮在哪裡，良心在哪裡」，並諷刺黃國昌明言，「我們沒欠你，你不要欠我們」。