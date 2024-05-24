葛斯齊曾爆賀軍翔喇舌酒店妹！大動作談「北檢搜索」：案情不單純

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賀軍翔過去就曾多次傳出私生活混亂，被問到是否知道相關消息，葛斯齊也表示已經很久沒有跟拍對方了，直言：「他的好朋友應該會比較知道吧？」並沒有透露更多，只強調：「此事絕對不單純」，透露雖然知道案件不單純，但「有資訊，沒證據」。
葛斯齊無奈法官認為酒店裡的對話無法當證據，加上裡面的空間不可能有任何攝影機，因此不願說太多，認為多說無益，不如交給司法去調查，「你們覺得我能講出什麼？」他再三強調，「去年五月的爆料和這起事件沒有任何關聯」、「這件事情跟我沒有任何關係」，極力撇清關係。
被問到耳聞賀軍翔被搜索感到意外嗎？葛斯齊表示，「我意外的是還有其他（藝）人沒被抓到」，他直言有沒有更多藝人被爆出來，取決於檢調的行動，「因為我覺得現在的檢調有點被動，搜查有點不仔細，只會拿現在的驗尿結果去查2000年的事情」，疑似影射大小S的尿檢結果。
賀軍翔
生日：1983年12月28日
身高：180公分
體重：66公斤
出道日期：2003年9月
代表作品：《愛情合約》、《惡魔在身邊》、《換換愛》、《天巡者》、《全明星運動會》第三季
感情：
2004年和林依晨合作《愛情合約》爆出緋聞
2017年6月3日宣布結婚圈外女友，女兒隔年2月在美國出生，目前育有2女
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110