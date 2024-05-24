舒淇遭硬卡位「擠到聳肩」！大陸網友無情開酸　心機女星引爆眾怒

葛斯齊曾爆賀軍翔喇舌酒店妹！大動作談「北檢搜索」：案情不單純

▲賀軍翔今（24）日被列為「妨害性自主罪」被告，葛斯齊曾爆料對方在酒店摟妹狂喇，召開記者會一次講明白，直言：「案情不單純」。（圖／攝影中心）
▲賀軍翔今（24）日被列為「妨害性自主罪」被告，葛斯齊曾爆料對方在酒店摟妹狂喇，召開記者會一次講明白，直言：「案情不單純」。（圖／攝影中心）

記者吳昕蓓／台北報導

賀軍翔今（24）日被警方持搜索票搜索住處，並查扣私人手機，台北地檢署說明，賀軍翔被列為「妨害性自主罪」被告，由於去年（2023）葛斯齊曾在直播中爆料，賀軍翔在酒店摟妹狂喇等醜聞，如今爆出此事引發聯想，對此，他也特別召集記者一次說明清楚。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲
▲賀軍翔被爆列為「妨害性自主罪」被告，葛斯齊曾爆料他在酒店的醜聞，召開記者會澄清此事。（圖／記者吳昕蓓拍攝）
葛斯齊透露，早上接到很多媒體的電話，說賀軍翔妨害性自主，但他完全不知道這件事，「其實這個東西跟去年應該是沒有什麼關係啦，你們去想一下，妨害性自主跟我去年爆料的是完全不一樣的東西」，至於有人指出，他在爆料完賀軍翔酒店醜聞之後，立刻接到威脅電話，他也無奈表示：「誰說的？到底是誰說的我收到兄弟的（威脅）？」強調從頭到尾沒有人對他作出威嚇動作。

賀軍翔過去就曾多次傳出私生活混亂，被問到是否知道相關消息，葛斯齊也表示已經很久沒有跟拍對方了，直言：「他的好朋友應該會比較知道吧？」並沒有透露更多，只強調：「此事絕對不單純」，透露雖然知道案件不單純，但「有資訊，沒證據」。

葛斯齊無奈法官認為酒店裡的對話無法當證據，加上裡面的空間不可能有任何攝影機，因此不願說太多，認為多說無益，不如交給司法去調查，「你們覺得我能講出什麼？」他再三強調，「去年五月的爆料和這起事件沒有任何關聯」、「這件事情跟我沒有任何關係」，極力撇清關係。

▲
▲葛斯齊再三強調，「去年五月的爆料和這起事件沒有任何關聯」。（圖／記者吳昕蓓拍攝）
被問到耳聞賀軍翔被搜索感到意外嗎？葛斯齊表示，「我意外的是還有其他（藝）人沒被抓到」，他直言有沒有更多藝人被爆出來，取決於檢調的行動，「因為我覺得現在的檢調有點被動，搜查有點不仔細，只會拿現在的驗尿結果去查2000年的事情」，疑似影射大小S的尿檢結果。

▲賀軍翔小檔案。（圖／NOWnews今日新聞製圖）
▲賀軍翔小檔案。（圖／NOWnews今日新聞製圖）
賀軍翔 
生日：1983年12月28日 
身高：180公分 
體重：66公斤 
出道日期：2003年9月 
代表作品：《愛情合約》、《惡魔在身邊》、《換換愛》、《天巡者》、《全明星運動會》第三季 
感情： 
2004年和林依晨合作《愛情合約》爆出緋聞 
2017年6月3日宣布結婚圈外女友，女兒隔年2月在美國出生，目前育有2女

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

紅牌公關開吉！賀軍翔涉妨害性自主　揭密王牌酒店「巴塞隆納」

快訊／賀軍翔駁斥侵犯酒店女　「我未與第三人有任何踰矩行為」

赴私人招待所喝酒出事！女服務生控賀軍翔性侵　已到案完成筆錄

賀軍翔住家被搜索！民生社區「桃花窟」房價解密　這些藝人都愛住

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代