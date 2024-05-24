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除濕機一堆人開錯！醫揭室內「完美濕度」範圍　正確使用方式曝光

▲本週台灣迎來今年第一波梅雨鋒面，全台各地皆出現降雨，室內濕度更因此飆高，引起過敏危機，不少人讓家中除濕機開工。（圖／記者徐銘穗攝）
▲本週台灣迎來今年第一波梅雨鋒面，全台各地皆出現降雨，室內濕度更因此飆高，引起過敏危機，不少人讓家中除濕機開工。（圖／記者徐銘穗攝）

記者賴禹妡／綜合報導

本週台灣迎來今年第一波梅雨鋒面，全台各地皆出現降雨，室內濕度更因此飆高，引起過敏危機。傑登醫師就在臉書分享4招除濕機最佳使用方式，並建議民眾將室內濕度保持在50至60%以下，最好可以將濕度設定在55％，可以有效降低塵螨和黴菌的生存機會。

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傑登醫師近期在臉書粉專「傑足先登傑登醫師」發文分享，台灣位在亞熱帶地區，環境濕度約落在70至80%，再加上5月即將迎來梅雨季，若衣服晾在室內，濕度更是容易破表。而潮濕的環境就是黴菌、塵螨的溫床，當空間濕度超過60%，就會開始大量增生進而引發過敏症狀，甚至是肺部黴菌感染。

▲天氣濕冷，開除濕機記得要關閉門窗，以免讓除溼機做白工。（圖／記者徐銘穗攝）
▲傑登醫師在臉書分享4招除濕機最佳使用方式，並建議民眾將室內濕度保持在50至60%以下。（圖／記者徐銘穗攝）
傑登醫師指出，將室內濕度保持在50至60%以下或更低，可以有效降低塵螨和黴菌的生存機會。使用除濕機就是控制室內濕度相當有效的方法，但濕度並非越低越好，若過度除濕到低於50%時，乾操空氣也容易造成過敏刺激或鼻黏膜的乾燥出血。

傑登醫師建議，若在室內使用除濕機，需注意讓濕度保持在舒適範圍內，當人在室內時可暫時關閉除濕機，或將濕度設定在55％，防止空氣過度乾燥。

▲網友分享自己使用除濕機時都會關窗，但又覺得非常悶熱，好奇大家怎麼使用。（示意圖／翻攝photoAC）
▲傑登醫師指出，將室內濕度保持在50至60%以下或更低，可以有效降低塵螨和黴菌的生存機會。（示意圖／翻攝photoAC）
🟡傑登醫師提供4招除濕機最佳使用方式

1. 將除濕機放在房間正中央，打開衣櫥、鞋櫃一起除溼。

2. 將戶外門窗關閉，避免外界水氣進入。

3. 不可將衣物蓋在出風口或太靠近家具擋住出風口，以免過熱發生危險。

4. 搭配電扇使用，增加空氣流動效果更加。


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