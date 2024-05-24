最新民調近6成都支持「藐視國會罪」！游盈隆：綠輸表決也輸民意

控傅崐萁恐嚇「要把林俊憲幹掉」　綠委氣炸拿百合花「督臉」理論

▲民進黨立委拿百合花向國民黨立法院黨總召傅崐萁理念。（圖／記者葉政勳攝，2024.05.24）
▲民進黨立委拿百合花向國民黨立法院黨總召傅崐萁理念。（圖／記者葉政勳攝，2024.05.24）

記者林怡昕／台北報導

立法院今（24）日續審國會改革相關法案，稍早民進黨立委林俊憲發言時，直指國民黨立法院黨團總召傅崐萁曾因為炒股票被抓去關，炒股票害死多少人，這時，在一旁的綠委突然說，「傅崐萁說要把你（林俊憲）幹掉啦」，讓在場綠委氣炸大嗆「公然恐嚇！」「傅崐萁流氓！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
林俊憲發言時指出，國民黨沒有過半，為何可以黑箱作業，強行通過惡法？就是因為有黃國昌為虎作倀，他要引用國民黨立委徐巧芯名言，「傅崐萁就是國民黨病毒」，更批黃國昌為了自己的政治利益，「黃國昌你甘願被傅崐萁摸頭，黃國昌你連太陽花都可以背叛，你什麼人都還出賣？」

林俊憲更酸，傅崐萁炒股票被抓去關，炒股票害死多少人，害多少人破產。這時，在一旁的綠委突然說，「傅崐萁說要把你（林俊憲）幹掉啦！」引爆在場綠委怒火，「這是現行犯誒」、「這是公然恐嚇」、「傅崐萁流氓！」

林俊憲更嗆「你出來！我等你！」，一群綠委更衝到傅崐萁面前理論，用「百合花」直接堵在傅崐萁臉面前。

傅崐萁事後受訪時則澄清，他剛剛是說，「不要再演了，陳亭妃初選一定會把你（林俊憲）幹掉，所以你不要再演了」，更痛批民進黨向來都是移花接木。

▲民進黨立委氣炸嗆傅崐萁「公然恐嚇」、「傅崐萁流氓！」（圖／記者葉政勳攝，2024.05.24）
▲民進黨立委氣炸嗆傅崐萁「公然恐嚇」、「傅崐萁流氓！」（圖／記者葉政勳攝，2024.05.24）

立院才剛打打鬧鬧！韓國瑜宣布這事全場大和解「還掌聲歡呼」　　

觀察／3萬人抗議！黃國昌慘成最大箭靶　蔥師表、多重宇宙都來了

萬人湧立院！花蓮民眾「衝擊1幕」舉例：這是歷史一刻

聲援國會改革！2大型宣傳車橫路中央　現場尚無人集結

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代