控傅崐萁恐嚇「要把林俊憲幹掉」 綠委氣炸拿百合花「督臉」理論
立法院今（24）日續審國會改革相關法案，稍早民進黨立委林俊憲發言時，直指國民黨立法院黨團總召傅崐萁曾因為炒股票被抓去關，炒股票害死多少人，這時，在一旁的綠委突然說，「傅崐萁說要把你（林俊憲）幹掉啦」，讓在場綠委氣炸大嗆「公然恐嚇！」「傅崐萁流氓！」
記者林怡昕／台北報導
林俊憲發言時指出，國民黨沒有過半，為何可以黑箱作業，強行通過惡法？就是因為有黃國昌為虎作倀，他要引用國民黨立委徐巧芯名言，「傅崐萁就是國民黨病毒」，更批黃國昌為了自己的政治利益，「黃國昌你甘願被傅崐萁摸頭，黃國昌你連太陽花都可以背叛，你什麼人都還出賣？」
林俊憲更酸，傅崐萁炒股票被抓去關，炒股票害死多少人，害多少人破產。這時，在一旁的綠委突然說，「傅崐萁說要把你（林俊憲）幹掉啦！」引爆在場綠委怒火，「這是現行犯誒」、「這是公然恐嚇」、「傅崐萁流氓！」
林俊憲更嗆「你出來！我等你！」，一群綠委更衝到傅崐萁面前理論，用「百合花」直接堵在傅崐萁臉面前。
傅崐萁事後受訪時則澄清，他剛剛是說，「不要再演了，陳亭妃初選一定會把你（林俊憲）幹掉，所以你不要再演了」，更痛批民進黨向來都是移花接木。