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K湯將出走勇士？美媒傳76人想提「1+1」短約　和Embiid共組三巨頭

▲美國媒體指出，費城76人有意簽下金州勇士四冠元老「K湯」Klay Thompson，並且簽下「1+1」的短約。（圖／NOWnews資料照）
▲美國媒體指出，費城76人有意簽下金州勇士四冠元老「K湯」Klay Thompson，並且簽下「1+1」的短約。（圖／NOWnews資料照）

記者林之越/綜合報導

金州勇士四冠元老「Ｋ湯」Klay Thompson本賽季表現下滑，下賽季會否離開效力13年的勇士，前往他隊成為眾所矚目的焦點。根據美國媒體《Yahoo Sports》報導指出，費城76人有意在今夏透過「1+1」短約的方式簽下Klay Thompson，因為如此的簽約方式不僅能快速的為球隊補強，在薪資方面也能更靈活的調整。倘若這筆交易成真，Klay Thompson也將和Joel Embiid、Tyrese Maxey組成三巨頭

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76人想參考溜馬　魔術也是競爭者

根據記者Jake Fischer的報導，76人注意到印第安納溜馬在2023年進行的一筆交易，當時他們透過「1+1」合約簽下Bruce Brown，為一紙2年4500萬美元（約合14.5億元新台幣）的合約。這筆合約的好處在於，第2年為球隊選項，因此當時溜馬為了交易來Pascal Siakam，就把Bruce Brown當作籌碼交易至多倫多暴龍

因此，這種合約對於送走James Harden，擁有不少薪資空間的76人來說，是非常理想且靈活的簽約方式。不過先前也有消息指出，奧蘭多魔術也對於交易Klay Thompson感到有興趣，或許將成為潛在的競爭者

聯手Embiid　共組76人三巨頭

湯普森本季場均可以拿到17.9分、3.3籃板、2.3助攻，表現略有下滑，且甚至在附加賽最後一戰繳出淒慘的10投0中，不過整季三分球命中率仍維持在38.7%，再加上經驗的實戰經驗，依然是自由市場中的搶手貨

倘若這筆交易成真，Klay Thompson將會離開效力13年的勇士，並和曾拿過MVP的明星中鋒Joel Embiid、後場砍分大將Tyrese Maxey合組新的三巨頭，會出現何種團隊化學變化，也令人相當期待。

▲金州勇士核心Draymond Green（左起）、Klay Thompson、Stephen Curry合作超過10年，3人一同6進總冠軍賽、4奪冠，還寫下無數紀錄。但2023-24賽季可能成為他們的最後一舞？（圖／美聯社／達志影像）
▲金州勇士核心Draymond Green（左起）、Klay Thompson、Stephen Curry合作超過10年，3人一同6進總冠軍賽、4奪冠，還寫下無數紀錄。但2023-24賽季可能成為他們的最後一舞？（圖／美聯社／達志影像）

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