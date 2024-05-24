K湯將出走勇士？美媒傳76人想提「1+1」短約　和Embiid共組三巨頭

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根據記者Jake Fischer的報導，76人注意到印第安納溜馬在2023年進行的一筆交易，當時他們透過「1+1」合約簽下Bruce Brown，為一紙2年4500萬美元（約合14.5億元新台幣）的合約。這筆合約的好處在於，第2年為球隊選項，因此當時溜馬為了交易來Pascal Siakam，就把Bruce Brown當作籌碼交易至多倫多暴龍。
因此，這種合約對於送走James Harden，擁有不少薪資空間的76人來說，是非常理想且靈活的簽約方式。不過先前也有消息指出，奧蘭多魔術也對於交易Klay Thompson感到有興趣，或許將成為潛在的競爭者。
聯手Embiid 共組76人三巨頭
湯普森本季場均可以拿到17.9分、3.3籃板、2.3助攻，表現略有下滑，且甚至在附加賽最後一戰繳出淒慘的10投0中，不過整季三分球命中率仍維持在38.7%，再加上經驗的實戰經驗，依然是自由市場中的搶手貨。
倘若這筆交易成真，Klay Thompson將會離開效力13年的勇士，並和曾拿過MVP的明星中鋒Joel Embiid、後場砍分大將Tyrese Maxey合組新的三巨頭，會出現何種團隊化學變化，也令人相當期待。