馬斯克預言：AI將取代人類所有工作！但未必是壞事　工作變成興趣

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馬斯克指出，想要實現這樣的社會，必須先擁有「無條件高收入（Universal high income，UHI）」制度，這與無條件基本收入不同（Universal basic income，UBI），無條件基本收入是政府發給全民一筆固定金額的錢，無論他們本來收入多少，但馬斯克沒有進一步說明，他口中所謂的「無條件高收入」究竟需要政府每人發多少錢。
不過，馬斯克也直言當人們不需要工作時，是否能夠得到情感上的滿足將是另一個層次的問題，「如果AI和機器人在所有事情上都比你做得更好，你的生活還有意義嗎？」接著馬斯克自問自答，認為人類未來的意義可能將建立在「賦予AI意義」這件事上。
馬斯克一向直言不諱表達他個人對AI的擔憂，稱這項技術是他「最大的恐懼」，並以科幻小說中擁有先進技術的烏托邦社會來揣想未來。另外，在談話中馬斯克也呼籲家長少讓孩子使用社群媒體，因為社群媒體正被只顧著追求多巴胺最大化的AI演算法編程。
不過，麻省理工學院今年1月發表報告認為，目前職場上採用AI技術的速度比一些人所擔心得要慢得多，許多被認為會遭AI威脅的工作，實際上對公司而言，用AI來取代人力並不存在經濟上的好處。且有許多工作，像是需要高情商和人際互動的職業，難以被AI取代。