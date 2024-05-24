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高雄國際旅展盛大開幕　推巨量優惠搶暑假旅遊商機

▲「2024高雄旅行公會國際旅展」5月24日至27日於高雄展覽館舉辦。（圖／記者陳美嘉攝，2024.05.24）
▲「2024高雄旅行公會國際旅展」5月24日至27日於高雄展覽館舉辦。（圖／記者陳美嘉攝，2024.05.24）

記者陳美嘉／高雄報導

2024高雄旅行公會國際旅展於今（24）日在高雄展覽館盛大開幕，匯集各類觀光機構及業者，總計超過約271家單位、近500個攤位參與。各攤位展現琳瑯滿目的觀光旅宿與特色遊程，瞄準暑假旅遊旺季商機，更是推出最巨量、最豐富的獨家熱賣優惠行程，現場人潮絡繹不絕，氣氛熱絡沸騰。

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陳其邁說，高雄這幾年因演唱會經濟、黃色小鴨等活動帶來人潮，高雄港灣與東九區逐漸從定點旅遊朝向體驗旅遊。他並以大數據分析性別、年齡、地區等資料，來聽演唱會者有75%外地旅客會選擇在高雄過夜，盼擴大演唱會規模與觀光量能，讓歌迷不只聽演唱會，還能多做停留消費，能夠在高雄、台南、屏東、澎湖等地旅遊，留下美好經驗。

▲澎湖縣縣長陳光復(右二)到場推廣澎湖名產、觀光，高雄市長陳其邁(右一)頭戴高雄熊周邊帽子，化身最強推銷員，歡迎大家跟著高雄熊一同「大玩高雄」。（圖／記者陳美嘉攝，2024.05.24）
▲澎湖縣縣長陳光復(右二)到場推廣澎湖名產、觀光，高雄市長陳其邁(右一)頭戴高雄熊周邊帽子，化身最強推銷員，歡迎大家跟著高雄熊一同「大玩高雄」。（圖／記者陳美嘉攝，2024.05.24）
高雄市旅行公會理事長蔡宗佑指出，今年旅展5月24日到27日登場，將提供最佳的展示及交易平台，涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業等近500個展位。搶攻暑假商機，參展旅行社、飯店業蓄勢待發紛紛祭出優惠活動，國內各縣市參展單位更大力推銷優質旅遊景點，讓您買到優惠、逛得開心，呼籲大家緊來搶便宜、搶好康。

此次高雄館以高雄觀光大使「高雄熊」為主軸，市長陳其邁頭戴高雄熊周邊帽子，化身最強推銷員，歡迎大家跟著高雄熊一同「大玩高雄」，展館以活潑鮮明的色彩帶出亞灣區、旗津風箏節、乘風而騎、溫泉及原民元素等為主題，推薦國內外旅客作為旅遊首選。

▲2024高雄旅行公會國際旅展瞄準暑假旅遊旺季商機，業者推出最巨量、最豐富的獨家熱賣優惠行程。（圖／記者陳美嘉攝，2024.05.24）
▲2024高雄旅行公會國際旅展瞄準暑假旅遊旺季商機，業者推出最巨量、最豐富的獨家熱賣優惠行程。（圖／記者陳美嘉攝，2024.05.24）
澎湖縣政府以「漫遊澎湖」為主題參展，澎湖縣縣長陳光復親臨開館慶，並抽出三位幸運星贈送特製伴手禮盒，還加碼抽出五位幸運星獨得購買行程才有的抽獎好禮。吉祥物「縣鳥-澎湖小雲雀」「縣魚-玳瑁石斑」也跨海到高雄與民眾見面，現場也準備許多當地名產請民眾品嚐，推廣在地產業及旅遊好風光。

公會旅展執行長林明龍表示，旅展吸引來自日本、大陸海旅會、菲律賓、泰國、馬來西亞、帛琉等國旅單位及當地公私部門來台設攤搶客。各縣市觀光局、旅行社、星級飯店及各觀光產業祭出優惠行程套裝活動，現場還設有伴手禮區，提供民眾採購好去處，另凡購票入場及消費滿額就有機會抽中價值5萬7千元的gogoro JEGO電動機車、國內外機票、行李箱、星級飯店住宿券、餐券等好禮。

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