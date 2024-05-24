高雄國際旅展盛大開幕　推巨量優惠搶暑假旅遊商機

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高雄市旅行公會理事長蔡宗佑指出，今年旅展5月24日到27日登場，將提供最佳的展示及交易平台，涵蓋海內外觀光機構、航空公司、各縣市政府觀光局、旅行社、旅館業、渡假村、民宿、溫泉業者、主題樂園、郵輪及旅遊相關產業等近500個展位。搶攻暑假商機，參展旅行社、飯店業蓄勢待發紛紛祭出優惠活動，國內各縣市參展單位更大力推銷優質旅遊景點，讓您買到優惠、逛得開心，呼籲大家緊來搶便宜、搶好康。
此次高雄館以高雄觀光大使「高雄熊」為主軸，市長陳其邁頭戴高雄熊周邊帽子，化身最強推銷員，歡迎大家跟著高雄熊一同「大玩高雄」，展館以活潑鮮明的色彩帶出亞灣區、旗津風箏節、乘風而騎、溫泉及原民元素等為主題，推薦國內外旅客作為旅遊首選。
澎湖縣政府以「漫遊澎湖」為主題參展，澎湖縣縣長陳光復親臨開館慶，並抽出三位幸運星贈送特製伴手禮盒，還加碼抽出五位幸運星獨得購買行程才有的抽獎好禮。吉祥物「縣鳥-澎湖小雲雀」「縣魚-玳瑁石斑」也跨海到高雄與民眾見面，現場也準備許多當地名產請民眾品嚐，推廣在地產業及旅遊好風光。
公會旅展執行長林明龍表示，旅展吸引來自日本、大陸海旅會、菲律賓、泰國、馬來西亞、帛琉等國旅單位及當地公私部門來台設攤搶客。各縣市觀光局、旅行社、星級飯店及各觀光產業祭出優惠行程套裝活動，現場還設有伴手禮區，提供民眾採購好去處，另凡購票入場及消費滿額就有機會抽中價值5萬7千元的gogoro JEGO電動機車、國內外機票、行李箱、星級飯店住宿券、餐券等好禮。