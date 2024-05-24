里米尼劇團All right Good night 呈現散文般紀實風格

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今天出席彩排記者會表示，透過這次合作，相信里米尼紀錄劇團《All right. Good night.》，以創意、前衛及溫暖詩意的戲劇方式探討「消失｣的議題，將引領觀眾進入無比豐富的精神世界。
海爾嘉德．郝珂是一位作家兼導演，在學戲劇前，她曾想當一名海洋生物學家，1998年開啟創作生涯，領域包括劇場、攝影、視覺藝術及廣播劇等，不斷嘗試跨界合作；她曾將法蘭克福網路控制中心工程師的工作變成一部劇場作品，戲劇性的讓全城路燈同時亮起來；也曾與調香師合作，重現柏林亞歷山大廣場地鐵站的氣味。
對於創作動機和目的，海爾嘉德．郝珂曾經說過：「劇場是讓人玩思想遊戲的地方｣，從比利時航空公司的破產事件、馬克思的《資本論》、妥瑞氏症、冷戰時祕密警察的暗號廣播，都能成為海爾嘉德．郝珂的創作題材，也讓她和里米尼紀錄劇團拿下2007年浮士德戲劇大獎、2008年歐洲戲劇獎等國際獎項。
《All right. Good night.》2022年受邀在柏林戲劇盛會演出，大會盛讚海爾嘉德．郝珂非常成功地將一場非常個人的悲劇與引起全世界關注的悲劇完美交織一起。海爾嘉德．郝珂表示，創作初期，她的全副心力都集中在這架失蹤的巨大馬航客機上，讓團隊質疑，飛機上到底有什麼重要東西？她捫心自問，才發現是父親的失智症，包括面對他性格轉變、失去記憶、失去一切的經驗，引起她對「不在了」的觸動。
問題來了，因為按照里米尼的邏輯，說故事的人需要在舞台上。海爾嘉德．郝珂說，顯然我可不想上台！所以他們做了實驗，將文本投影出來，用投影講故事，邀請觀眾來閱讀；擔任作曲的芭芭拉．摩根史坦說，故事在觀眾的腦海裡展開，成為集體腦力激盪的電影院，音樂就是插圖。
出席彩排記者會的郝珂說，很榮幸有機會在臺中上演這部作品，臺中是自然和現代感並存的城市，歌劇院是座很棒的劇場，外表像個蜂巢，低樓層很像迷宮，有很多可以巧遇的角落，非常適合做一個導覽式的現地創作。芭芭拉．摩根史坦則說，很喜歡臺中夜市的生命力，和柏林很不同，很高興這次帶了女兒一起來體驗。