賣場開賣山竹、金枕頭榴槤！打拋豬肉也吃得到　泰國官方認超正宗

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家樂福業者表示，今年也推出多款泰式料理包，並且其中幾款料理包通過「泰精選」認證標章，由泰國商務部頒發，提供給通過評鑑正統泰國菜的泰式餐廳，也頒發給在泰國生產的調理食品或加工食品的泰國廠商，讓民眾簡單分辨哪些料理是官方認證的正宗泰國菜。
榮獲「泰精選」認證標章包括阿杜皇家泰式料理的綠咖哩雞肉／打拋碎豬肉，以及藍象廷自在食刻的泰式冬蔭功蒟蒻白麵／檸檬青醬蒟蒻寬麵，售價128元至218元，百元價格吃到道地美食，省下機票錢，泰國認證的官方美味，在家就能烹飪。此外，家樂福泰國展還有殼泰Good Thai地獄火山排骨、良品開飯冷凍月亮蝦餅等，同樣都是加熱即可立即食用。
家樂福商品部採購長黃翠華表示，泰國菜幾乎是國人平常選擇菜色上最常選擇的異國料理，甚至許多泰國菜更是享譽國際，家樂福與時俱進，希望透過美食與顧客溝通，今年再次與DITP泰國商務處合作，透過泰精選認證的正宗泰國菜餐廳，以冷凍料理包方式，顧客在家就可輕鬆讓泰式美味上桌。接下來也將持續發展泰國進口商品，更深入探尋泰國道地的風情美味。
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