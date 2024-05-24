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賣場開賣山竹、金枕頭榴槤！打拋豬肉也吃得到　泰國官方認超正宗

▲免出國也能吃泰國料理！家樂福即起開跑泰國美食展，除了新鮮山竹、榴槤外，還有各式經典泰國料理，現場也有專人幫挑新鮮榴槤。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲免出國也能吃泰國料理！家樂福即起開跑泰國美食展，除了新鮮山竹、榴槤外，還有各式經典泰國料理，現場也有專人幫挑新鮮榴槤。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

免出國也能吃泰國料理！家樂福即起開跑泰國美食展，除了新鮮山竹、榴槤外，還有各式經典泰國料理，除了必吃的火山排骨外，還有3款泰式料理包獲得泰國官方認證，貼上由泰國商務部頒發的「泰精選」標章，認明高度還原泰國美味，是絕對正宗的泰國料理，像是阿杜皇家泰式料理的綠咖哩雞肉／打拋碎豬肉等，業者看好本檔期業績有望比去年同期成長20％。

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泰國山竹、榴槤產收期來了！家樂福進口來自泰國東部（尖竹文府）採收，空運直送新鮮「山竹」以產收期同步持續120天的進貨量，甜度均達到A級規格，山竹每盒249元開吃；榴槤則選用泰國金枕頭榴槤，獨特同欲香氣，果肉口感軟嫩，售價228元／台斤。

▲家樂福業者表示，自2019年開放進口新鮮山竹後，今年檔期創下賣場山竹歷史新低價。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲泰國山竹、榴槤產收期來了！家樂福進口來自泰國東部（尖竹文府）採收，空運直送新鮮「山竹」以產收期同步持續120天的進貨量，甜度均達到A級規格。（圖／記者鍾怡婷攝）
家樂福業者表示，今年也推出多款泰式料理包，並且其中幾款料理包通過「泰精選」認證標章，由泰國商務部頒發，提供給通過評鑑正統泰國菜的泰式餐廳，也頒發給在泰國生產的調理食品或加工食品的泰國廠商，讓民眾簡單分辨哪些料理是官方認證的正宗泰國菜。

榮獲「泰精選」認證標章包括阿杜皇家泰式料理的綠咖哩雞肉／打拋碎豬肉，以及藍象廷自在食刻的泰式冬蔭功蒟蒻白麵／檸檬青醬蒟蒻寬麵，售價128元至218元，百元價格吃到道地美食，省下機票錢，泰國認證的官方美味，在家就能烹飪。此外，家樂福泰國展還有殼泰Good Thai地獄火山排骨、良品開飯冷凍月亮蝦餅等，同樣都是加熱即可立即食用。

▲家樂福業者表示，今年也推出多款泰式料理包，並且其中幾款料理包通過「泰精選」認證標章，由泰國商務部頒發，提供給通過評鑑正統泰國菜。（圖／家樂福提供）
▲家樂福業者表示，今年也推出多款泰式料理包，並且其中幾款料理包通過「泰精選」認證標章，由泰國商務部頒發，提供給通過評鑑正統泰國菜。（圖／家樂福提供）
家樂福商品部採購長黃翠華表示，泰國菜幾乎是國人平常選擇菜色上最常選擇的異國料理，甚至許多泰國菜更是享譽國際，家樂福與時俱進，希望透過美食與顧客溝通，今年再次與DITP泰國商務處合作，透過泰精選認證的正宗泰國菜餐廳，以冷凍料理包方式，顧客在家就可輕鬆讓泰式美味上桌。接下來也將持續發展泰國進口商品，更深入探尋泰國道地的風情美味。

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▲全聯自2022年起推出「527吾愛騎士感恩日」活動，今年同樣於5月27日舉辦慶祝活動。（圖／全聯提供）
▲全聯自2022年起推出「527吾愛騎士感恩日」活動，今年同樣於5月27日舉辦慶祝活動。（圖／全聯提供）

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