兩岸情勢真的緊張了？沈伯洋：中國恐將立院外群眾當台獨分子
中共解放軍近日在金馬及台灣周邊展開軍演，立法院民進黨團今（24）日發表「反軍演、要和平、護民主」聲明。民進黨立委沈伯洋進一步提醒，中國已完全遙控、也知道立法院發生的事情，知道今天有群眾聚集，可能用「群眾聚集、分離主義、台獨分子」等說法升高衝突，並由立委將這些人叫來問話。
記者莊蕙如／台北報導
民進黨團聲明表示，在國際社會再三嚴正呼籲中國不要對台灣進行軍事威脅情形下，中國仍對台發動軍演，升高區域緊張情勢，民進黨團針對中國片面破壞現狀之作為，予以嚴正譴責及抗議，並要求中國立即停止對我國及周邊區域武力恫嚇與威脅。
沈伯洋說明，這次軍演有兩個重點，一是距離的最近地點是花蓮，「花蓮王傅崐萁跟中國非常親近，演習反而非常靠近。」二是時機，國民黨還在召開記者會，中國就宣布軍演，他們最容易威脅的就是他們最親近的對象。
沈伯洋說，總統賴清德520談話不管怎麼談，中國的行為模式都一樣，到最後都是不斷說要譴責分離主義、譴責台獨分子，這是他們一貫的手法，甚至完全遙控、也知道立法院發生的事情。
沈伯洋更說，知道今天有群眾聚集，所以可能用「群眾聚集、分離主義、台獨分子」等說法，進而升高衝突，將上街表達自己反黑箱、反擴權的公民，營造成是打擊成破壞兩岸的工具。
沈伯洋強調，一旦藐視國會罪通過，立委就可以配合中國，將街頭的人叫來問話，不好好回話就會被罰錢，這是中共非常喜歡的做法。