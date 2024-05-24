樂天女孩籃籃爆「借款買房」！款項拖欠逾2年 本人罕見動怒回應
樂天女孩籃籃，目前是中職樂天桃猿啦啦隊的隊長，不僅長相甜美，身材也相當纖細，憑藉著一抹純真的笑容，收穫大票粉絲，每每出席應援，都是球場上的焦點，近年來還跨界主持圈，入圍金鐘獎，成為史上第1位入圍金鐘的啦啦隊成員。但演藝事業水漲船高的籃籃，日前竟罕見動怒，在IG上強力抨擊詐騙集團，坦言有不肖人士以「籃籃借款買房不還錢」的名義，向她的粉絲私訊，散播假新聞，讓她怒轟：「從來沒加好友借過錢！」
記者施以慧／綜合報導
籃籃指出，近期收到粉絲私訊，表示有陌生人士聲稱籃籃向他借款買房，卻拖欠款項不願歸還：「2022年11月她（籃籃）跟我借款說要買房產但遇上詐騙，她承諾我還款期限早超過很久且不回我聯繫，想麻煩透過你幫我告知或是私訊請跟我聯絡嗎？」
這名陌生人士甚至還煞有其事地說，自己並未向籃籃酌收利息，表示要分期還款也沒關係，「只希望她能有責任的面對此事。」還表示有截圖為證，「我可以傳跟她的對話內容確認我不是討債集團也不是詐騙集團，麻煩拜託幫忙通知。」
截圖一曝光，籃籃大力闢謠，表示自己絕對沒有借錢，還罕見發怒：「朋友們如果最近有被私訊這樣的訊息，請勿理會也請幫忙檢舉帳號！最近詐騙非常非常多！我從來不會加任何好友去借錢請大家小心，他們是可惡的詐騙壞人！」