背學貸讀大學值得嗎？只有22％的美國人Say Yes 年輕人看法分歧
根據皮尤研究中心（Pew Research）最新調查，約30％美國人認為不值得為了讀大學而背負學貸；有47％的人認為在無須負擔學貸的情況下，讀大學是值得的；只有22％的人認為身背學貸去讀大學仍然值得。
記者倪浩軒/綜合報導
美國的大學學費近年不斷攀升，學生身背貸款、位出社會就先負債的情況越來越普遍，也引起美國大眾重新思考是否有必要接受高等教育。皮尤研究中心的報告指出，只有四分之一的美國受訪者認為，在當今的經濟狀況下，擁有大學學位對於找到一份高薪工作很重要，另外有35％受訪者認為，擁有大學學位對於找到一份高薪工作有些重要，40％的受訪者則表示擁有大學學位不太重要或完全不重要。
而若將擁有大學學位的重要性和20年前相比，49％的受訪者認為擁有大學學位的重要性變得比較不重要，32％的受訪者認為變得更重要，17％的受訪者認為一樣重要。
皮尤研究中心表示，資料顯示，沒有唸大學的年輕美國人，在過去10年的工資收入和財富累積有所增加，但在此同時，有唸大學的年輕人收入一樣在增加，兩個群體之間的差距並沒有改變。
皮尤的經濟學家佛萊（Richard Fry）表示，沒讀大學的人的就業狀況與收入在過去10年來有所改善，但是實際上沒讀大學的人與就讀大學的人之間的收入差距並沒有縮小，且過去10年可能是個特殊時期，勞動市場緊縮導致沒讀大學的人因而獲益，如今已經有如此多的美國人認為不值得為了唸大學背貸款，這樣的結果讓佛萊感到驚訝。