婦人牽繩拖狗路人狂笑！真相大逆轉 1招牠秒醒：我很好商量的
怎麼有人拖著一隻狗在走路！難道是虐狗嗎？有網友拍下一名婦人養了一隻黃金獵犬，結果仔細一看該名婦人雖然有掛牽繩，但卻是用「拖行」的方式前進，沒想到路人反應卻是狂笑，影片後半段更是劇情大逆轉，原來是黃金獵犬要吃東西才肯離開，等到主人拿出包子之後，瞬間就醒過來，影片讓不少人哭笑不得。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在地鐵站拍下詭異的一幕，一名婦人養了一隻大型黃金獵犬，雖然手上有掛牽繩在狗身上，但卻使用吃奶力氣拖著狗狗前行，而路人則是在一旁看傻眼，紛紛圍觀並且拿起手機拍攝，甚至有人在旁邊狂笑。
直到該名主人放棄，回頭蹲在黃金獵犬旁邊，說著：「來來來！起來起來！我不拖你了，吃包子吃包子」這才真相大白，原來該隻黃金獵犬在鬧脾氣，因為主人不給他吃東西而賴在地上不走，眼看主人拿出包子之後，黃金獵犬1秒彈起，讓旁邊的路人全部都笑翻了。
應片曝光後，不少網友紛紛回應「哇！這狗太奸詐太聰明了」、「一開始想說這有什麼好笑的，後面真的笑翻了」、「狗狗：我很好商量的，早點拿出包子就沒事了」、「阿金：吃飽了我才有力氣回家呀」、「狗狗：包子不就要熱熱的吃，回家都涼掉了啦」、「真的太好笑又太聰明了，一秒爬起來真是寫實」。