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提昇水源調度能力！水公司岡山至北嶺加壓站備援幹管貫通祈福

▲台灣自來水公司南區工程處舉行岡山至北嶺加壓站備援幹管工程貫通祈福儀式。(圖／記者黃守作攝)
▲台灣自來水公司南區工程處舉行岡山至北嶺加壓站備援幹管工程貫通祈福儀式。(圖／記者黃守作攝)

記者黃守作／高雄報導

台灣自來水公司南區工程處於今(24)日，在高雄市岡山區阿公店溪畔，舉行岡山至北嶺加壓站備援幹管工程貫通祈福儀式，以求工程順利遂行，期許後續能順利貫通及取得金安獎之佳績。

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▲台灣自來水公司南區工程處舉行岡山至北嶺加壓站備援幹管工程貫通祈福儀式，由水公司董事長李嘉榮(前排中)主持。(圖／自來水公司南區工程處提供)
▲台灣自來水公司南區工程處舉行岡山至北嶺加壓站備援幹管工程貫通祈福儀式，由水公司董事長李嘉榮(前排中)主持。(圖／自來水公司南區工程處提供)
台灣自來水公司岡山至北嶺加壓站備援幹管工程貫通祈福儀式，是由台灣自來水公司董事長李嘉榮與水公司南區工程處處長謝張浩共同主持，自來水公司副總經理武經文、水公司南區工程處副處長洪志雄、岡山區區長陳振坤等人與會。

▲台灣自來水公司董事長李嘉榮主持岡山至北嶺加壓站備援幹管工程貫通祈福儀式。(圖／自來水公司南區工程處提供)
▲台灣自來水公司董事長李嘉榮主持岡山至北嶺加壓站備援幹管工程貫通祈福儀式。(圖／自來水公司南區工程處提供)
台灣自來水公司董事長李嘉榮表示，自來水公司為改善台南及高雄地區供水環境及提昇水源調度能力，乃規範辦理岡山至北嶺加壓站備援幹管工程，自111年1月3日開工迄今，工程團隊積極趕工，克服各項困難後，最重要的是潛盾隧道工程即將貫通，乃舉行岡山至北嶺加壓站備援幹管工程貫通祈福儀式，以求工程順利遂行。

李嘉榮說，岡山至北嶺加壓站備援幹管工程，採小洞道設計，隧道直徑僅有∮2800mm，可預留地下更多空間，以供未來其他管線單位使用，如捷運隧道、台電等，還能縮小潛盾機開挖斷面，減少開挖剩餘土方，降低對環境之衝擊。

▲台灣自來水公司董事長李嘉榮致詞。(圖／自來水公司南區工程處提供)
▲台灣自來水公司董事長李嘉榮致詞。(圖／自來水公司南區工程處提供)
李嘉榮指出，潛盾隧道工程須面對地質條件的不確定性，其風險及困難度較一般工程更高，雖然於設計發包前，水公司南區工程處已廣納整合多方意見，工程人員於施工中持續判斷潛盾機運作狀態，並隨時採取適當調整措施，但施工時仍有與捷運墩柱牴觸、台電潛鑽電纜牴觸、地下水位過高等困難。

所幸經南區工程處與盛河營造公司積極處理，以及立法委員邱志偉、岡山里及大寮里兩位里長等相關單位的大力協助，終於克服困難，在兼顧施工品質及工安無虞情況下，於昨天順利抵達隧道終點，期許後續能順利貫通及取得金安獎之佳績。

李嘉榮並指出，未來岡山至北嶺加壓站備援幹管工程全線完工後，除可增加北嶺加壓站支援台南地區之送水能力，提升約20萬戶用水戶之供水可靠度，另對原設近30年老舊幹管亦可續辦理更新改善，強化自來水供水韌性及安全。

岡山區區長陳振坤說，由於岡山區近年來科學園區蓬勃發展，感謝台灣自來水公司對岡山地區供水穩定的重視及貢獻。


 

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