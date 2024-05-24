提昇水源調度能力！水公司岡山至北嶺加壓站備援幹管貫通祈福

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台灣自來水公司董事長李嘉榮表示，自來水公司為改善台南及高雄地區供水環境及提昇水源調度能力，乃規範辦理岡山至北嶺加壓站備援幹管工程，自111年1月3日開工迄今，工程團隊積極趕工，克服各項困難後，最重要的是潛盾隧道工程即將貫通，乃舉行岡山至北嶺加壓站備援幹管工程貫通祈福儀式，以求工程順利遂行。
李嘉榮說，岡山至北嶺加壓站備援幹管工程，採小洞道設計，隧道直徑僅有∮2800mm，可預留地下更多空間，以供未來其他管線單位使用，如捷運隧道、台電等，還能縮小潛盾機開挖斷面，減少開挖剩餘土方，降低對環境之衝擊。
李嘉榮指出，潛盾隧道工程須面對地質條件的不確定性，其風險及困難度較一般工程更高，雖然於設計發包前，水公司南區工程處已廣納整合多方意見，工程人員於施工中持續判斷潛盾機運作狀態，並隨時採取適當調整措施，但施工時仍有與捷運墩柱牴觸、台電潛鑽電纜牴觸、地下水位過高等困難。
所幸經南區工程處與盛河營造公司積極處理，以及立法委員邱志偉、岡山里及大寮里兩位里長等相關單位的大力協助，終於克服困難，在兼顧施工品質及工安無虞情況下，於昨天順利抵達隧道終點，期許後續能順利貫通及取得金安獎之佳績。
李嘉榮並指出，未來岡山至北嶺加壓站備援幹管工程全線完工後，除可增加北嶺加壓站支援台南地區之送水能力，提升約20萬戶用水戶之供水可靠度，另對原設近30年老舊幹管亦可續辦理更新改善，強化自來水供水韌性及安全。
岡山區區長陳振坤說，由於岡山區近年來科學園區蓬勃發展，感謝台灣自來水公司對岡山地區供水穩定的重視及貢獻。