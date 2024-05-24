台灣學生好強！開發「穴位、目標」App 獲蘋果全球學生挑戰賽
蘋果每年都會發起Swift Student Challenge，鼓勵學生透過Swift來寫程式，同時在WWDC發表會前選出全球最佳的350組。而台灣今年戰績輝煌，據了解，今年台灣一共有6名學生獲選，成功進入國際殿堂。其中兩位獲獎者，內湖高中資訊班的江竑燁和台北大學資工系的許君愷受訪時都不約而同表示，得獎作品的發想都來自於生活周遭，希望透過App帶給民眾更好的生活。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果每年都會在WWDC開發者大會前公布Swift Student Challenge獲勝者，全球共計選出350組最佳App，其中只有50位不需抽籤即可受邀參加WWDC實體活動。台灣今年成績頗為亮眼，共計有6組獲選。其中包含還在念內湖高中資訊班的江竑燁，以及台北大學資工系的許君愷，雖然兩人這次都無緣親自前往美國Apple Park參與盛會，但有獲得蘋果官方寄來的賀卡和耳機一副。
🟡「穴位」App細節優化後會非常實用
台北大學資工系的許君愷開發了「穴位」App，他提到，自己開發App的靈感大多取材周邊的人事物，希望透過App來改善更多人的生活。這次穴位的App是因看到家中長輩有醫療上的需求，因此希望透過自然療法來提供幫助，再加上許君愷的媽媽對於穴位按摩很有興趣，因此家中有相關的書籍，可以讓他查訊資料時更快地上手。
實際查看該得獎App，可以先透過不適的部位選擇，之後點擊紅點的穴位處就可以近一步了解穴位更多的細節，包含名稱、症狀等細節。同時結合AR更明確的知道對應身體的位置。可以感受到這一款App如果將來徹底優化所有細節後，會是一款非常實用的App。
🟡「MyGoal」App助攻人生目標
另一位受訪的得獎者是目前還在念高中的江竑燁，已經透將特殊選才的方式取得中原大學資工系的入學門票。當別人還是萌萌懂懂的大學新鮮人，他則已經立定志向，也因為看到周遭的朋友對於未來的不確定，因此讓他決定開發一款名為「MyGoal」的App，讓用戶可以在往目標前進的時候，能更加確定自己的喜好。
江竑燁採訪時提到，自己從小就有很多元的興趣，小時候學大提琴，國中時是學校能文能武的體育班，專長是打排球。在國中會考後，剛好遇到疫情，被迫在家，偶然間翻到媽媽的Python 工具書，便踏進了寫程式的世界，高中更加確定自己的目標，未來也會持續往相關產業前進。