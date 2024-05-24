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島東風味探索展快閃忠孝SOGO！22慢農、19慢食店家　還可看名廚

▲即日起至5月27日起，SOGO忠孝館12樓會館進行「島東風味探索展」，市集現場除了落實台東慢食準則的22個慢農品牌、19個慢食店家，還有8組台灣各地的「鹽」選達人，並邀請名廚示範。（圖／島東風味探索展提供）
▲即日起至5月27日起，SOGO忠孝館12樓會館進行「島東風味探索展」，市集現場除了落實台東慢食準則的22個慢農品牌、19個慢食店家，還有8組台灣各地的「鹽」選達人，並邀請名廚示範。（圖／島東風味探索展提供）

記者葉盛耀/綜合報導

迎接將來的假日，逛市集是個好選擇。即日起至5月27日起，SOGO忠孝館12樓會館進行「島東風味探索展」，將台東的「慢」直送台北，現場除了落實台東慢食準則的22個慢農品牌、19個慢食店家，還有8組台灣各地的「鹽」選達人，並邀請名廚示範。主辦單位還提醒，為響應環保，民眾需自備餐具或使用現場循環餐具才能試吃試喝，實踐不使用一次性餐具、包裝，零廢棄對土地友善。

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「臺東慢食X有機友善農產市集」此次帶來22組Slow Super慢農品牌，包含阿山哥無毒小棧、希拉以代Sida'itay、日出禾作、文獻農場、台東黃家農場、梓園碾米工廠、冉冉時光、花蒔間、金洺自然農場、台東友善環境農產運銷合作社、鬱金女王闌姐、一寸土野菜料理、蜜蜂盒子、東傑茶園、範樟園農場、布拉谷嚴選、山海澱（長濱1號）、山下生活、東軒坊、肯杜爾農莊、聖果蜜多、源天然 Origin。皆是精選出的台東優質有機、友善農人，以關懷土地為出發點生產食材，將最鮮美的台東特色食材直送家戶餐桌。

▲「臺東慢食X有機友善農產市集」此次有22組Slow Super慢農品牌，包含日出禾作、阿山哥無毒小棧、希拉以代Sida'itay等。（圖／臺東慢食X有機友善農產市集提供）
▲「臺東慢食X有機友善農產市集」此次有22組Slow Super慢農品牌，包含日出禾作、阿山哥無毒小棧、希拉以代Sida'itay等。（圖／臺東慢食X有機友善農產市集提供）
還有19組Slow Food Taitung慢食店家，包含旗遇海味館、鰻村、天助蔗糖農莊、SPICE CHASM 香辛深淵、好港覺、美麗東可可、尾餘記、池上樂蜂場、七度空間甜點烘焙/Seven Degrees Of Café、簡單揀蛋、出力釀、艾蘭哥爾藝文咖啡館、食在很慢、冰菓手作冰棒、親山農園、共農共食、明白素樸Spoon優格廚房、多良.天使.海。秉持慢食原則：優質Good、純淨Clean、公平Fair的慢食店家，端上創新美味的島東風味。以及8組慢生活Slow Living參展夥伴，包括設計、手作、器皿、烘焙來自各地的風格選物品牌與島東風味連結。

▲19組Slow Food Taitung慢食店家，包含冰菓手作冰棒以及旗遇海味館、鰻村、天助蔗糖農莊、SPICE CHASM 香辛深淵、好港覺、美麗東可可、尾餘記、池上樂蜂場、七度空間甜點烘焙/Seven Degrees Of Café等。（圖／臺東慢食X有機友善農產市集提供）
▲19組Slow Food Taitung慢食店家，包含冰菓手作冰棒以及旗遇海味館、鰻村、天助蔗糖農莊、SPICE CHASM 香辛深淵、好港覺、美麗東可可、尾餘記、池上樂蜂場、七度空間甜點烘焙/Seven Degrees Of Café等。（圖／臺東慢食X有機友善農產市集提供）
另有8組台灣各地的「鹽」選達人，集結全台六家製鹽職人、醬油與鹽麴達人，從彰化的炭烤竹鹽、布袋的日曬鹽、恆春半島馬尾藻鹽，到台東煮海鹽、樹上的植物鹽到綠島深層珊瑚礁鹽，帶來味蕾的歷險。

另外，特別安排島東五味講座，以茶、酒、米、魚、鹽五大主題出發，邀請到五位飲食文化工作者，帶大家從不同觀點，喝茶、飲酒、嚐米、啖魚、品鹽，跟隨各領域職人一同聽他們的故事。

這次最大亮點還有全台各地的知名料理團隊也來到SOGO，包括以法式料理為手法的無菜單私廚Podium、位於台東長濱南竹湖部落的法式餐廳Sinasera 24，以及同樣來自台東的崁頂部落蓋亞那工作坊Kaiana，四大職人迥異的風格裡頭有部落傳統、也有法式創新，這次來到台北將使用臺東食材、搭上各自熟悉的料理手法，邀請民眾坐上主廚的餐桌，開動最深刻的島東美味。

▲全台各地的知名料理團隊也來到此次「島東風味探索展」，包括Sinasera 24，圖為Sinasera 24主廚楊柏偉。（圖／記者葉盛耀攝）
▲全台各地的知名料理團隊也來到此次「島東風味探索展」，包括Sinasera 24，圖為Sinasera 24主廚楊柏偉。（圖／記者葉盛耀攝）
另外也有固定式的市集，關渡碼頭貨櫃市集日前正式開幕，水利處稱是「2.0升級版」，與大稻埕貨櫃碼頭相比，關渡碼頭腹地更大、也增加更多的主食類餐點，還新增加景觀噴泉。另外，大稻埕是台北最古老的人文薈萃之地，而關渡碼頭著重營造生態環境和親子遊樂的元素，同時，也增加了更多主食類的餐點，滿足不同客群需求。

2層樓的座位區一共有14家攤位進駐，包含金色三麥精釀啤酒、打卡咖啡、 Zero G（甘答門熱狗堡）、南韓大雞、隱樓義大利麵吧、J.Burger美式漢堡、餉賀鍋物料理、泰式料理泰雁、GIKI沖繩飯糰、MK PIZZA BAR、 noworries創意調酒等。相比大稻埕，關渡因地理位置不受颱風帶來的防汛限制，可以提供更完善的設施和環境。

▲關渡碼頭貨櫃市集日前正式開幕，2層樓的座位區一共有14家攤位進駐。（圖／取自關渡碼頭貨櫃市集臉書）
▲關渡碼頭貨櫃市集日前正式開幕，2層樓的座位區一共有14家攤位進駐。（圖／取自關渡碼頭貨櫃市集臉書）

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