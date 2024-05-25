2024超甜古裝劇最強攻略！趙麗穎虞書欣女神對打　播出平台一次看

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由鞠婧禕、劉學義所主演的《花間令》勢頭不容小覷，故事主要講述楊采薇（鞠婧禕飾）與潘樾（劉學義飾）2人攜手屢破奇案的故事，而「換臉」的反轉劇情，更在開播後獲得不少好評，反倒讓配角鄭合惠子掀起討論，鄭合惠子在劇中細膩的神態、眼神演活了換臉前善良而堅韌的楊采薇，獲得網友盛讚：「不得不說她的采薇真的很戳我，臉上那麼大的一個疤，卻不曾有遮遮掩掩，自卑自棄的表情，真的堅韌又漂亮」、「鄭合惠子這齣真的巔峰了！好喜歡她！」而鞠婧禕的超高顏值也是粉絲關注的焦點，搭配精彩的劇情，讓粉絲忍不住1集接1集得往下看，也大讚：「絕對是今年必追的片單之一。」
播出時間：2024年3月15日（已完結）
播出平台：優酷
《仙劍六祈今朝》許凱分飾兩角 偕義妹虞書欣闖江湖
改編自遊戲「仙劍」系列遊戲的新劇《仙劍六祈今朝》，該劇邀請到憑藉著《延禧攻略》，演出「富察傅恆」走紅的男星許凱，搭擋主演過甜寵劇《蒼蘭訣》的虞書欣領銜主演，高顏值大咖的組合，才剛宣布開拍就讓影迷們十分期待！劇情講述越今朝（許凱飾）和義妹越祈（虞書欣飾）於烏巖村相伴3年，卻對自己的身世一無所知，2人便決定攜手尋找真相的故事。而該劇一大亮點在於許凱1人分飾兩角，1個是與越祈並肩作戰形影不離的越今朝、1個是越祈曾經最信任最依賴的師父扁絡桓，兩人和越祈之間竟都有著「共鳴術」的連結。但祈今朝和扁絡桓為何擁有相同的相貌？2人之間的關聯為何？夾在2人之中的越祈，面對過去與未來又將何去何從？這懸疑重重的主線劇情，讓粉絲相當融入，虞書欣的美貌也被劇迷讚嘆：「真的是女神！」
播出時間：2024年1月18日（已完結）
播出平台：騰訊視頻、極光TV
《大理寺少卿遊》丁禹兮變身萌貓 秀白絨絨爪爪融化粉絲
結合了懸疑、推理與歷史元素的漫改劇《大理寺少卿遊》，由丁禹兮、周奇、任敏等人主演，講述由於「李餅」（丁禹兮飾）深受女皇賞識，被封為新任大理寺少卿，而李餅上任後，如何帶領眾人揭開重重迷霧找尋真相、堅守內心正義的故事。有趣的是，李餅還擁有另一個身份，就是一隻白貓，讓粉絲紛紛把焦點聚焦在「變身萌貓」上！眾多網友提到此劇的「喵喵隊大變身」劇情，紛紛打趣表示「伸出爪爪那一幕我真的可以看10次」、「白絨絨的貓拳好可愛！」
播出時間：2024年2月20日（已完結）
播出平台：愛奇藝
《與鳳行》林更新再搭趙麗穎 傲嬌神君愛上霸氣女將軍
仙俠古裝愛情劇《與鳳行》開播即爆紅，火速登上微博熱搜榜！兩人繼《楚喬傳》後再續前緣，再度搭檔，讓粉絲們一圓夢想，可以盡情嗑CP外，劇情也相當刺激。《與鳳行》加入不少精彩武打戲，由趙麗穎所飾演的「沈璃」，是3界至強的魔族鳳凰，個性灑脱又奔放，但由於對魔界服侍天界千年的現狀感到不滿，於是果斷逃婚，但卻不慎重傷墜落人間，也因此變成一隻鳳凰，沒想到卻差點被路過的小販當作母雞拔光羽毛，所幸被隱居的「行止」（林更新飾）買回家，才沒有步上被殺來吃的命運，而行止其實也不是凡人，而是一位傲嬌的神君，身為世間最後一位太古真神，外表看似溫潤慵懶，私底下其實傲嬌又腹黑，沈璃的婚約就是拜他所賜。雖然讓自己氣到牙癢癢、恨之入骨的罪魁禍首就在眼前，沈璃從沒想過有一天會愛上對方，而行止的心也逐漸淪陷，對沈璃的豪爽個性深深著迷。兩人在劇中的甜甜愛戀也讓粉絲敲碗，要編劇天天撒糖，喜歡甜寵劇的可千萬不能錯過！
播出時間：2024年3月18日（已完結）
播出平台：騰訊視頻、芒果TV
《惜花芷》張婧儀獨扛家業 與冷酷首領胡一天相互救贖
《惜花芷》的劇情圍繞在京城的貴門花府遭到仇家流放，只剩下滿門婦孺，所以花家的長女花芷（張婧儀飾）不得不展露鋒芒，撐起整個家，帶著大票女人崛起創業擺脫危機。過程中還認識了令人聞風喪膽的冷面七宿司首領顧晏惜（胡一天飾），兩人便一起攜手努力、互相救贖，最終成為情人的浪漫愛情故事。雖然這部劇已經完結，不過結局相當暖心，不僅花家的每個女人都有專屬結局，也都各自找到歸宿，也開始重新思考活著的意義，給予觀眾滿滿的情緒價值。
播出時間：2024年4月2日（已完結）
播出平台：優酷