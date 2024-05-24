艾維尼颱風最快今生成！氣象署：這2天最靠近台灣 下週雷雨狂炸
菲律賓東方海面熱帶性低氣壓，預估將在今晚到明天發展成輕度颱風，中央氣象署表示最靠近台灣的時間點為下週一、下週二（5/27~5/28日），但距離遙遠對台灣天氣沒有直接影響，不過基隆北海岸、東半部沿海地區留意長浪發生。下週一開始新一波鋒面接近，下週二、下週三（5/28~5/29日）雨勢最猛烈，各地有局部短暫陣雨或雷雨，西半部有大雨或局部豪雨。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署預報員張竣堯表示，熱帶性低氣壓目前位於鵝鑾鼻南南東方海面1600公里處，預估今晚到明天有機會生成今年首颱「艾維尼」，路徑沒有太大變化，預估會朝西北方向貼著呂宋島前進，接著轉向東北方向往琉球海面前進。
「艾維尼」颱風距離台灣最近的時間在下週一、下週二，不過距離台灣有一段距離，對天氣沒有直接影響，其中基隆北海岸、東半部下週一至下週三有長浪發生機會，提醒民眾需要多留意。
未來一週的天氣預報，張竣堯指出，明天跟今天類似，鋒面逐漸遠離的過程，不過仍有水氣影響，各地多雲偶有飄雨，中部以北、東半部降雨機會高，午後熱力作用影響東半部、各地山區留意陣雨；週日鋒面移動到華中，天氣相對較穩定，僅花東地區留意局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後留意局部短暫陣雨。
下週一鋒面接近，西半部有局部陣雨、雷雨，其他地區多雲、午後有局部短暫陣雨。
下週二、下週三鋒面通過帶來水氣，各地有短暫陣雨、雷雨，其中西半部地區留意局部大雨、豪雨發生機率，還會伴隨雷擊、強陣風，低窪地區留意積淹水。下週四、下週五鋒面仍在台灣附近，水氣偏多，西半部、東北部有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部雷陣雨。
溫度方面，由於鋒面週末兩天遠離，環境風吹偏南風，高溫可達攝氏30度至32度，下週鋒面影響期間，溫度再下降，高溫約攝氏28度至30度，低溫攝氏24度至26度。