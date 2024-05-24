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阿本自爆國中遭同學霸凌！曾動念想不開：大不了就結束人生

▲阿本自爆國中時期因性向的關係，遭到同學霸凌，坦言曾動念輕生：「大不了就結束人生。」（圖／Q POWER Awards）
▲阿本自爆國中時期因性向的關係，遭到同學霸凌，坦言曾動念輕生：「大不了就結束人生。」（圖／Q POWER Awards）

記者黃雅琪／台北報導

阿本（翁瑞迪）今（24）日受邀擔任「第二屆Q POWER Awards頒獎典禮」嘉賓，分享追尋自我的旅程，坦言國中時遭到同學霸凌，曾站在家裡頂樓想過輕生了結自己：「大不了就死掉啊！反正我都想自殺過了！死都敢做了，有什麼好怕的？」這是阿本認真衝刺事業的另一個陰暗面，這樣的憂鬱情緒纏著他好多年，一直到2023年經歷很多事才清醒，轉念思考人生。

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阿本受邀來典禮上分享出櫃的心路歷程，坦言心情激動：「緊張到要吐了！」從以前當藝人到幕後工作，現在再回到台上，阿本笑說：「現在要跟朋友分享『我男友怎樣』都會嘴軟。」現在勇敢做自已，處在一個很自在的狀態。阿本形容自己現在很像電影《可憐的東西》主角艾瑪史東：「剛學會自慰的階段，原來不用顧慮這麼多是很開心的事情，做自己愛自己，好好做愛。」

▲阿本在節目上公開出櫃，近日他聊到此事，表示會這樣做都是因為小S：「感謝妳給我的包容」。（圖／阿本IG）
▲阿本公開出櫃後，現在活得很自在、做自己。（圖／阿本IG）
高中時期與家人出櫃的阿本，當時家人也不太能接受這件事：「我媽因為這樣哭過，早期曾經聊過希望我改變（性向），後來有帶男友到家庭聚會，都沒有特別聊到（性向）。」經歷10多年的時光，家人也逐漸接受孩子的意願：「媽媽現在覺得孩子快樂就好，還會叫我去交男友，覺得很窩心！」

提到錄製節目《我愛棒棒堂》時期，阿本坦言當時確實很壓抑：「當時會被潛移默化，覺得不講（性向）才是正常的！」也因為被媒體拍到跟男生的畫面，懷疑過自己是不是做錯事。

阿本透露，國中因為性向被同學霸凌，曾想過自縊：「我死掉又怎樣？我既然連死都敢做，還有什麼不能做？」後來開始轉念思考，現在與男友穩定交往中，但沒有特別想過「結婚」這件事：「我有自己的選擇權！」對於好友炎亞綸捲入拍攝未成年私密片案件，阿本不想多說：「別聊這個！」僅表示彼此還有聯繫。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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