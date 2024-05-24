李銘忠北影雙料入圍！遭影帝哥哥李銘順開嗆「他打壓我」內幕曝光
李銘順、李銘忠這對從星馬來的演員兄弟檔首度攜手合作實境節目《歐吉桑騎士：關於阿順阿忠的中年危機？》，兩人挑戰騎車遊台灣，還為節目特別去考取台灣機車駕照。而李銘忠先前雙料入圍台北電影獎，哥哥李銘順身為金鐘獎常客也笑虧：「現在是他在打壓我啊！」
記者吳昕蓓／台北報導
李銘順從小就會照顧弟弟李銘忠，只要弟弟被欺負就會動用自己的人脈幫忙「喬事情」，讓李銘忠很有安全感：「哇！有哥哥保護很棒」，由於李銘順從18歲就出外打拚，兄弟倆也因此聚少離多，在台灣都還會一起見面、過節，「反而在異鄉一起相處」。
李銘忠回憶，兄弟倆小時候很常吵架，「但他比我高很多還比我大五歲，一巴掌下去我的臉就沒了！」這次他們首次一起出遊，在旅途中完成艱難任務，就算有吵架也只是吵給大家看的，他們已經幾十年沒吵過架，「畢竟是自己的親兄弟，也是藉此機會更了解彼此。」
李銘順也透露，由於馬來西亞沒有颱風、地震，剛來台灣覺得很新奇，還帶著老婆范文芳出去吃飯想感受颱風，為了完成他的心願，老婆更在半夜三點叫他起床，讓他去開窗感受颱風的威力，讓他直呼真的低估颱風了，也表示在星馬最可怕的是打雷，「雷一來絕對不拿傘、不打電話、不站樹下，但我們真的沒有颱風觀念。」
李銘忠日前以《（真）新的一天》、《少男少女》雙料入圍台北電影獎「最佳男主角」、「最佳男配角」，坦言這對他來說已經是寫下人生新的紀錄，對於得獎平常心看待，「有人說我陪跑，其實我也很樂意，這是很正面的啊，我不入地獄誰入地獄？」到時候他和哥哥李銘順也有可能在典禮上亮相。