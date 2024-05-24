NONO性侵遭起訴！朱海君最新狀況曝光 王彩樺：犯錯的人就去面對
藝人NONO（陳宣裕）遭多名女性指控性騷擾、性侵，多起案件正在審理中。演藝圈大前輩王彩樺今（24）日出席「第二屆Q POWER Awards頒獎典禮」表演，坦言日前有和NONO老婆朱海君聯繫，對方只回說：「（近況）還好！」至於NONO犯行的部分，王彩樺認為：「犯錯的人就要去面對、懺悔。」交由司法審判為主。
記者黃雅琪／台北報導
王彩樺今日出席「第二屆Q POWER Awards頒獎典禮」表演，與變裝皇后們大跳招牌歌曲〈保庇〉，辣秀M字腿。彩排前她準備接受媒體訪問時，腳步沒站穩、踢到雜物，整個人差點跌倒，嚇壞現場所有人。提到NONO性侵案件被起訴一事，王彩樺表示：「我也是看新聞才知道，我總覺得一切都交給司法去處理，犯錯的人就要去面對、懺悔，誠心去面對錯誤，一切交給司法。」
至於NONO的老婆朱海君，王彩樺認為她一直是非常乖巧有禮貌的女生，佳節都會傳訊息關心長輩，兩人最近一次聯繫是5月8日，王彩樺說：「我問她還好嗎？她會簡單回說『還好』。」朱海君知道她工作量很大，私下也會傳訊息關心：「彩樺姊不要太累喔！」王彩樺心疼朱海君：「也不知道該說些什麼，讓他們自己去好好想想該怎麼處理，我們多問只是困擾，心裡是很心疼她。」
提到參與同志活動的部分，王彩樺直言非常支持：「以前在秀場身邊很多同志朋友，像是化妝師、舞者、造型師，但那個年代很傳統，他們活在非常壓抑的生活中，他們很細心可以聊心事，跟他們相處是非常舒服的。」心疼他們有愛不能說很辛苦，所幸現在時代不一樣，大家可以勇敢說愛，告訴家人。
※【NOWnews 今日新聞
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