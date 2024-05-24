NewJeans來台灣拍攝MV上線！3大取景地點曝光 粉絲手刀揪打卡
南韓大勢女團NewJeans 3月底祕密來台灣拍攝新MV，引起一波追星潮，這支音樂錄影帶今（24）日正式上架，為單曲專輯《How Sweet》同名歌曲MV，取景地點除了引起騷動的台北民生社區，還有宜蘭礁溪的平交道及萬華天橋，台灣「Bunnies（粉絲暱稱）」已經迫不及待要去打卡。
記者楊穎軒／綜合報導
〈How Sweet〉MV一開場，成員在一輛拋錨的紅色房車內，背景在一處鄉間的馬路旁，後來向一台阿伯駕駛的小貨卡招手，希望搭便車，地點都是在宜蘭的產業道路，而第二個跳舞的場景為宜蘭礁溪德陽街上的平交道，後方還有火車疾駛而過。
接著，場景轉至台北市萬華，成員造訪賣童玩和古早味零嘴的柑仔店，後來走上天橋漫步、奔跑，周圍的高架道路、華江整建住宅全入鏡，下路橋後，成員還在斑馬線上翻筋斗。最後一個景是民生社區富錦街429巷，成員在巷子跳舞，吸引民眾圍觀，整支約4分鐘的MV請到不少台灣人當臨時演員。
台灣Bunnies在PTT熱議，「有台灣土狗和food panda」、「喜歡平交道的景，好像也沒把台灣拍醜」、「選到華江整宅這個景滿厲害的」、「雜貨店阿北也滿羨慕的」、「宜蘭畫面真的很好認」、「外國人都把台灣拍的很有氛圍」、「看一半發現原來是台北」、「之前韓國朋友說覺得台北很像20年前的明洞」、「牛車那段滿可愛，而且阿伯都滿會演的」、「哦！這天橋！我家這邊」、「台灣場景好Y2K！」