日本電梯冒「寵物專屬按鈕」！真實用途曝光 一票人激讚：太貼心
「不知道按下去會發生什麼事！」日本時常發明許多貼心設計，近日就有一名日本網友分享，他在搭電梯時突然發現一個神奇按鈕，上頭寫著「寵物用」，讓他相當好奇用途。對此，有內行人解釋，若是使用這個功能，電梯外就會顯示「目前有寵物搭電梯」，讓接下來的乘客注意，細心設計令大批台灣網友狂讚「真的太貼心了！」
記者賴禹妡／綜合報導
一名日本網友在社群平台X（推特前身）曬出照片，只見電梯內出現一個「寵物用」按鈕，一旁寫著「如果您帶著寵物，按了想去的樓層後，請再按寵物鈕」，讓他直呼這功能還是第一次見到，「不知道按下去會發生什麼事，如果搬到這個公寓，我家的貓咪們會喜歡嗎？」
經常分享日本時事的臉書粉專「魚漿夫婦」也轉發該則貼文，並表示「我家這邊也有這個鈕噢！」解釋按了該按鈕之後，電梯外頭就會顯示「目前有寵物搭電梯」，若有人對動物過敏，或是本身也帶著寵物，擔心在電梯裡打架的話，就可以提前注意到，「一般來說是能養寵物的公寓大樓才會有這樣的設置呢～」
貼文曝光後，引起大批台灣網友驚呼，「我以為⋯是自己按了樓層之後，再拉著寵物的手手按一下那個按鈕，讓牠有參與感XD」、「好棒的設計！可以去巧遇別人家的寵物了」、「目前台灣也有少量日系廠電梯有」。也有人補充「除了顯示屏外，電梯開關門的速度也會減慢，減低寵物亂跑被誤夾的風險。」