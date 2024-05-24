嗆爆黃國昌「小人報仇一天到晚」 王世堅：白藍合，白爛！
立法院今（24）日續審國會改革相關法案，民進黨立委王世堅在發言時，直指法案「先射箭後畫靶」，隔空喊話民眾黨主席柯文哲，「你是黃國昌這隻寄生獸的宿主」，狠酸柯文哲不敢做的「藍白合」，偽君子黃國昌做了，「民眾黨、國民黨白藍合，白爛（台語）！」此話一出連在場藍委都忍不住笑意，立法院長韓國瑜也憋笑帶過。
記者林怡昕／台北報導
王世堅表示，現在一牆之隔中山南路、青島東路、濟南路已經有10萬民眾，到立法院現場關心國家，一整天國民黨都在說，民眾不了解法案沒關係，可以聘請律師，但是現在要討論的第59條之7，就算要請律師也必須主席同意，這多荒唐。
王世堅說，前天國際記者會，國民黨竟然說，定義不明確沒關係，等法案通過再來做說明，「天啊！這是先射箭後畫靶，先上車後補票，我們利法可以這麼草率粗躁嗎？可以這麼忽視人民的權益嗎？」
王世堅續指，這一切始作俑者，就是「偽君子」黃國昌，黃國昌一知半解的抄襲民進黨，然後一陣胡說八道之後，國民黨如獲至寶、奉為圭臬，通常君子報仇三年不晚，黃國昌跟國民黨是「小人報仇一天到晚」。
王世堅說，所以他們一拍即合、一起做亂，「我要要求的是柯文哲你在哪裡？柯文哲你是民眾黨主席？你是黃國昌這隻寄生獸的宿主，柯文哲要講清楚，黃國昌這麼恣意妄為，胡搞瞎搞，柯文哲認不認帳？負不負責？」
王世堅續指，柯文哲不敢做的「藍白合」，「偽君子」黃國昌做了，而且變成是「白藍合」，「民眾黨、國民黨白藍合，白爛（台語）！」話畢後，民進黨立委歡呼支持，而在場藍委也都忍不住笑意，立法院長韓國瑜也憋笑帶過。