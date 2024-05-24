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最大課金阿公現身！曹興誠再赴青島東　喊「今不抗爭、明變畜生」

▲聯電創辦人曹興誠今晚再度現身青島東聲援，喊話群眾「今天不抗爭，明天變畜生」。（圖／NOWnews攝影中心）
▲聯電創辦人曹興誠今晚再度現身青島東聲援，喊話群眾「今天不抗爭，明天變畜生」。（圖／NOWnews攝影中心）

記者陳威叡／台北報導

立法院今（24）日續審國會改革法案，抗議群眾不滿藍白多數暴力沒收民主，再度包圍立院表達不滿，人潮擠爆青島東路、中山南路與濟南路。聯電創辦人曹興誠今晚再度現身青島東聲援，強調中國怕台灣的民主與自由，也是如此要剝奪香港自由與人權，喊話群眾要站出來抗爭，「今天不抗爭、明天變畜生。」持續站出來，展現團結、不屈服與勇氣。

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曹興誠上台首先對在場民眾表達感謝之意，感謝大家守護民主、守護台灣，對於民進黨稱「民主已死』這是錯的，只要大家肯站出來，台灣的民主就不會死。

曹興誠說，為什麼今天要站出來？因為中共的打手已經潛入國會，想把立法院變成太上皇，癱瘓行政立法，如此一來立法院將淪為香港立法會，一步步地剝奪自由與人權。

曹興誠表示，中共每天對台文攻武嚇，但其實最害怕的是民主與自由，中聯辦前主任張曉明過去曾言「你們能活著，已顯出中央的包容」，如果今天台灣變成如此，沒有人權只活著，那不是人是畜生，因此大家要站出來抗爭，「今天不抗爭、明天變畜生。」

最後曹興誠說，不要怕中共軍演，反倒是中共害怕台灣擁護民主的這群人，因此要持續站出來，持續站出來，展現團結、不屈服與勇氣，如此一來可保住台灣，未來更有望由聯合中國內部推翻中共政權。

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