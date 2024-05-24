平野惠一職掌中信兄弟很無力！透露台灣球員通病：要追上日韓還久

張志豪雙響砲！潘威倫挑戰150勝失利　中信兄弟14:4大勝統一獅

▲張志豪單場雙響砲，生涯10次單場2轟以上大爆發，幫助中信兄弟以14:4大勝統一獅。（圖／中信兄弟提供）
▲張志豪單場雙響砲，生涯10次單場2轟以上大爆發，幫助中信兄弟以14:4大勝統一獅。（圖／中信兄弟提供）

記者吳政紘/綜合報導

（10:25更新）統一7-ELEVEn獅今（24）日在主場台南球場迎戰中信兄弟，推出本土王牌「嘟嘟」潘威倫挑戰150勝，結果他主投3.2局失7分，其中只有2分為自責分，還挨了張志豪全壘打，退場時獅隊以0:9落後，吞下敗投。今年是潘威倫最後一年，打完就將引退，而他預計在9月28日舉行引退儀式，獅隊今天特別讓他先發，希望讓他投滿5局奪下勝利，但潘威倫卻無法奪勝，150勝還要再等等。此役兄弟在張志豪單場雙響砲，加上團隊狂敲17安灌進14分，以及先發投手艾士特繳出優質先發帶領下，最終就以14:4輕取統一獅。

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潘威倫生涯累積149勝　中職第一人

現年42歲的潘威倫，是中職多項投手紀錄保持人，目前累積149勝，是中職史上累積最多勝的選手，而他也是本土投手最多勝保持人。

潘威倫前3局都安然度過，不過4局面對傷癒復出沒多久的張志豪，他投出的第1球就遭到狙擊，被轟出右外野陽春砲，2出局一、二壘有人時又投出保送形成滿壘，江坤宇二壘安打清壘，岳政華再補上三壘安打再下一城，也把潘威倫打退場。

獅隊緊急換上劉軒荅仍失分，他連續投出3次四壞球保送，又被陳子豪敲二壘打，兄弟單局猛攻8分。總計潘威倫初登板用62球，僅投3.2局，投出1次三振、3次四壞球保送，被敲6支安打、包含1轟，失7分只有2責失，退場時是敗投候選人。張志豪8局在一上場又開轟，單場雙響砲，上次單場雙轟已經是2023年8月8日。

這場雙方6局打完，兄弟已經取得11:3領先，7局上王政順再補上一發陽春砲，8局上張志豪則是敲出個人本場比賽第2轟，將雙方分差拉開到10分。9局下統一林安可選到保送後，連續安打加上內野滾地球再拿下1分，不過後面攻勢無法延續，最終雙方就以10分差結束比賽。中信兄弟今日先發投手艾士特繳出6局7K失3分的優質先發，順利奪下個人本季第4勝。

獅隊先發投手潘威倫主投3.2局狂失7分（2責失）吞下敗投，無緣生涯第150勝，而張志豪則是生涯第10次單場2轟以上演出，幫助兄弟從昨日慘敗中甦醒，而中信兄弟單場14分，也追平中信兄弟本季單場最多得分紀錄。

▲潘威倫挑戰150勝失利，主投3.2局失7分，其中只有2分為自責分，還挨了張志豪全壘打。（圖／統一獅提供）
▲潘威倫挑戰150勝失利，主投3.2局失7分，其中只有2分為自責分，還挨了張志豪全壘打。（圖／統一獅提供）
潘威倫小檔案：

綽號別稱：嘟嘟

出生日期：1982年03月05日（42歲）

身高體重：182公分 98公斤

投打習慣：右投右打

守備位置：投手

最快球速：152 km/h

擅長球路：二縫線快速球、滑球、曲球、變速球、切球

出生地：中華民國臺灣省屏東縣萬巒鄉萬金村

所屬族裔：馬卡道族

最高學歷：輔仁大學（肄業）

職棒選秀：2003年中華職棒季前選秀會統一獅隊第一指名

簽約金額：300萬元新台幣

經歷：

屏東縣赤山國小少棒隊

屏東縣美和中學青少棒隊

屏東縣美和中學青棒隊

日本別府大學棒球隊

台北縣輔仁大學棒球隊（中興保全）

合作金庫棒球隊（2001年～2002年）

中華職棒統一獅隊→統一7-ELEVEn獅隊（2003年01月11日～）

（以上資料參考：台灣棒球維基館）

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