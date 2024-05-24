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勝利真要開夜店！香港政府：未收到申請　知情人士曝光是這裡　

▲先前有傳聞指出，勝利即將在香港開夜店，不過後續被香港政府否認，表示未收到申請，而知情人士則曝光勝利的夜店選址。（圖／IG seungriseyo_official）
▲先前有傳聞指出，勝利即將在香港開夜店，不過後續被香港政府否認，表示未收到申請，而知情人士則曝光勝利的夜店選址。（圖／IG seungriseyo_official）

記者施以慧／綜合報導

BIGBANG的前成員勝利2019年捲入「Burning Sun事件」，被指控暴力、性侵等事件，鋃鐺入獄1年6個月，雖然在今年3月份出獄，但仍死性不改，到處花天酒地，日前被盛傳要到香港置產、開夜店，還被大陸網友砲轟，就連男星向佐都怒吼：「滾回自己國家！」不過事後香港政府表示目前沒有收到申請，否認此消息。然而，韓媒今（24）日指出，勝利的夜店其實準備開在柬埔寨。

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▲近期有流言傳出勝利將在香港開設夜店，讓勝利遭到大陸網友撻伐，但今（24）日有知情人士指出，勝利展店的地方其實在柬埔寨。（圖／翻攝自IG）
▲知情人士指出，勝利夜店展店的地方其實在柬埔寨。（圖／翻攝自IG）
根據《BNT News》報導，已經有知情人士透露，勝利目前對於夜店展店，已經在著手準備，而地點就定在柬埔寨，還傳出他為了收購店面，連投資者都找好了，預計過不久就能開業。

而勝利之所以會再度登上媒體版面，最大原因還是因為英國媒體《BBC》在19日公開了「Burning Sun事件」紀錄片，揭露勝利、鄭俊英與崔鍾訓等人的性醜聞內幕，掀起全球關注，其中有個片段是勝利強行拖行1名金髮女子，動作魯莽且非常粗暴，邊拉還邊大聲喝斥：「安靜一點！」讓該女子非常恐懼，而這段影片僅公開5天，觀看次數便將近千萬，留言數也突破4萬條，不少網友對於勝利的行為非常憤怒，對他個人的評價也直線下滑。

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