勝利真要開夜店！香港政府：未收到申請 知情人士曝光是這裡
BIGBANG的前成員勝利2019年捲入「Burning Sun事件」，被指控暴力、性侵等事件，鋃鐺入獄1年6個月，雖然在今年3月份出獄，但仍死性不改，到處花天酒地，日前被盛傳要到香港置產、開夜店，還被大陸網友砲轟，就連男星向佐都怒吼：「滾回自己國家！」不過事後香港政府表示目前沒有收到申請，否認此消息。然而，韓媒今（24）日指出，勝利的夜店其實準備開在柬埔寨。
記者施以慧／綜合報導
根據《BNT News》報導，已經有知情人士透露，勝利目前對於夜店展店，已經在著手準備，而地點就定在柬埔寨，還傳出他為了收購店面，連投資者都找好了，預計過不久就能開業。
而勝利之所以會再度登上媒體版面，最大原因還是因為英國媒體《BBC》在19日公開了「Burning Sun事件」紀錄片，揭露勝利、鄭俊英與崔鍾訓等人的性醜聞內幕，掀起全球關注，其中有個片段是勝利強行拖行1名金髮女子，動作魯莽且非常粗暴，邊拉還邊大聲喝斥：「安靜一點！」讓該女子非常恐懼，而這段影片僅公開5天，觀看次數便將近千萬，留言數也突破4萬條，不少網友對於勝利的行為非常憤怒，對他個人的評價也直線下滑。