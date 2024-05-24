把舒淇擠到聳肩！日本卡位女星森星遭起底 顯赫家世背景惹不起
高奢品牌寶格麗近期在羅馬展開品牌140周年慶祝活動，邀請了不少品牌大使與明星同場，原本星光熠熠的場面讓人看了就高興，誰知卻上演了狗血的「心機卡位」戲碼。來自日本的混血女星森星，因被拍到疑似強行「卡位」，害得女星舒淇被擠到只能聳肩，靠在別的嘉賓身上，引發網友熱議。而事實上森星來頭不小，整個家族在時尚、商業、娛樂界也都佔有一席之地，還被封為「日版卡戴珊家族」。
記者施以慧／綜合報導
今年32歲的森星，身高175公分，出身自顯赫世家，不僅擁有日本、義大利、美國血統，是個混血美女，還畢業於慶應義塾大學。由於家世不凡，森星18歲時就曾獲邀參加被喻為「世界十大奢華晚會之一」巴黎名媛舞會Le Bal，20歲就出道當模特兒，後續她憑藉著美貌與爽朗不嬌氣的個性迅速走紅，成為眾多品牌的代言人，甚至被封為「零差評名媛」。過去曾演出過《一公升的眼淚》、《金田一耕助》等電視劇，還是唯一連續兩年登上Met Gala紅毯的日本女星，更是不少廣告商愛用的模特。
此外，森星的奶奶是知名國寶級設計師森英惠，不但在時尚界極有地位，被稱為「蝴蝶夫人」，還曾為日本皇室設計過婚紗，過去還曾獲頒日本政府頒發文化勳章和法國榮譽軍團勳章。
森星的父親是知名企業家、大哥森研是娛樂公司的總裁、二哥森勉則是時裝設計師；大姐森泉是藝人、二姐森雪則是模特兒；一家人在各界都具有相當的地位。不過這次的「卡位」事件，讓外界對森星的評價跌落谷底，還有許多網友跑到森星的社群平台留言，讓森星不得不關閉留言功能，「零差評名媛」的封號也隨之消失。