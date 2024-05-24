蔡依林演唱會脫口表態「我們中國南昌」！小粉紅嗨翻：愛你一輩子
本月20日是新任總統就職典禮，新上任的總統賴清德在就職演說提到：「中華民國與中華人民共和國互不隸屬。」讓兩岸關係再度陷入緊張，不少台灣藝人被逼表態，而歌壇天后蔡依林疑似也表態政治立場。蔡依林今（24）日在中國南昌開演唱會，在舞台上向歌迷表達感謝時，竟脫口：「我們中國南昌最熱情了！」在此敏感時刻，她的這句話，迅速登上熱搜，讓小粉紅再度高潮。
記者施以慧／綜合報導
回顧演唱會細節，蔡依林跑到舞台各處感謝歌迷的支持，先是表態：「你們太熱情了，謝謝你們！」後來又補充：「我們中國南昌最熱情了對不對？謝謝！」瞬間讓全場歡呼，讓大陸網友嗨喊：「這比轉發強，（台灣人）可以閉嘴了吧」、「姐，愛你一輩子」、「愛國不是動手指轉發微博，而是到過每個城市，將中國傳統文化傳播給世界。」
不過蔡依林的一番言論也立刻引起台灣網友不滿，在Threads上掀起討論，「不意外」、「是個有點淡淡哀愁的夜晚」、「總覺得自由離我們好近，又好遠。」不過也有粉絲坦言心疼蔡依林，表示她可能只是因為剛好身在中國，才會配合觀眾：「受到壓力了吧」、「個人覺得她是偏向台灣本土的，只是人在他鄉身不由己。」