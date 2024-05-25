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Fubon Angels李雅英為偶像親贈韓國人蔘！秋山幸二大方回贈簽名球

▲Fubon Angels韓國女神李雅英，為偶像秋山幸二送上韓國人蔘補氣。（圖／安東尼行銷公司提供）
▲Fubon Angels韓國女神李雅英，為偶像秋山幸二送上韓國人蔘補氣。（圖／安東尼行銷公司提供）

記者吳政紘/綜合報導

富邦悍將臺北大巨蛋系列戰24日正式開打，首戰邀請日職傳奇名將秋山幸二來台開球，Fubon Angels陣中來自韓國的高人氣啦啦隊「全民表妹」李雅英，在得知消息後特地準備韓國高麗人蔘。李雅英親手送上韓國高麗人蔘，秋山幸二也大方回贈李雅英簽名球，李雅英瞬間化身小粉絲露出害羞笑容，開心與偶像合影留念。在棒球場上總是展現精湛舞姿的李雅英，私底下其實是個棒球狂熱份子，過去就對於日、韓球員都如數家珍，這次聽到秋山幸二來台灣為悍將開球，便早早準備好家鄉的伴手禮，希望能親手交給自己的偶像。

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李雅英是棒球迷　超愛日韓好手

今日能親眼目睹偶像開球風采，李雅英笑說：「秋山先生總是能在關鍵的時候打出全壘打，並且還有後空翻這個特別的慶祝動作，很厲害！今天看到秋山先生本人，魅力依舊不減當年，真的很帥氣！」

秋山幸二也透過翻譯表示，得知李雅英是從韓國跨海來台的啦啦隊「洋將」，並且將自己視為偶像感到很驚喜，謝謝她的支持，祝福她在台灣發展一切順利。

李雅英是在今年加入Fubon Angels大家庭，被稱為「全民表妹」，而她也是熱情的棒球迷，對於日韓名將都如數家珍，秋山幸二在日本、韓國甚至亞洲職棒都有很高地位。

尤其秋山幸二生涯累積超過2000支安打，還有437轟演出，並且也是日職傳奇球星，更與郭泰源等人一起共築西武黃金王朝，是超級名將。

▲秋山幸二來台，親自指導富邦悍將球員，他20年前也曾指導過王勝偉、郭俊佑等人。（圖／吳政紘攝）
▲秋山幸二來台，親自指導富邦悍將球員，他20年前也曾指導過王勝偉、郭俊佑等人。（圖／吳政紘攝）

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