TSR全國機車錦標賽第二站26日彰化起跑！網紅昆娜、國中生秀身手

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A組匯集12位頂尖選手 網紅昆娜參戰
等級最高的Bike A組匯聚了來自台灣與泰國的12位頂尖選手與車隊，個個身經百戰、實力堅強。其中，去年在Bike B組奪得佳績的孫國鈞選手，今年首度升級挑戰Bike A組，能否一舉突破自我，值得期待。
Bike B組則有35位好手同場較勁，包括去年在C組獲得所有分站冠軍的范成康、以及去年與范成康激盪出精彩賽事的鐘蜂棋等選手。此外，速克達組選手曾竣臨、最強高中生蔡永順也將跨界挑戰Bike B，而台中太平山道之王顏昭義也將首度登上TSR賽場。各路英雄好漢齊聚一堂，究竟是血統純正、一步一步爬上來的選手群實力堅強、還是既會騎速克達又會騎檔車的天才選手天賦異稟、亦或是高手在民間的山道猴王技高一籌，讓我們拭目以待。
Bike C組是檔車組的入門級別，第二站吸引了52位男女老少選手參賽。其中，網紅昆娜將與眾多男選手一較高下；另外，兩位國小生邱羣洋、邱羣浩也將攜手出擊，而全場年紀最大、車界地位頗高的林祝寅選手，也將在賽場上展現老將風範，究竟今年誰能在賽車新手村脫穎而出呢？
4MB(mini bike)組Ohvale車廠進軍台灣
4MB(mini bike)組別今年備受矚目，主要原因是國內摩托車大廠引進了義大利知名Mini Bike車廠Ohvale進軍台灣，並直接投入賽事。Ohvale車廠是FIM(國際摩托車賽車協會) MiniGP賽事的獨家車輛供應商，車輛性能強悍、操控凌厲，在賽場上可望大放異彩，而且還與實力堅強的黃竣陽選手以及Junior組的小選手錢品圻、邱羣浩攜手合作上場比賽，當中還有一位日本MiniGP年度第二名的國立和玖也是騎乘著Ohvale的車輛。車強人悍的新組合，為4MB的賽事未開賽就帶來了不少關注。
125 D新手組鼓勵新人投入賽事
為了鼓勵更多新人投入摩托車賽事，TSR賽事在每一站都會舉辦125 D新手組的比賽。在開幕戰跑出驚人成績的賴彥呈，本場賽事能否再創佳績？此外，是否又會有潛力新秀在賽場上嶄露頭角？也讓大家拭目以待。
本站賽事將由DAZN有線頻道、DAZN OTT以及Reveno的YouTube官方頻道全程轉播，讓觀眾朋友們能夠盡情感受賽事盛況。