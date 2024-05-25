車廂砍人事件釀2傷！高中生父親「籌款2百萬」捐盾牌 中捷回應了
台中捷運本月21日上午傳出流血事件，一名就讀護專的20歲洪姓男子不明原因攜刀在車廂內砍傷2人，其中一名17歲呂姓高中生傷勢嚴重，所幸經治療後已順利離開加護病房，昨（24）日呂父受訪時表示，將籌款2百萬元捐盾牌及安全棍給中捷，希望如果再發生類似事件，乘客能有嚇阻工具可以使用。
記者陳苾暐/綜合報導
據了解，洪男21日上午11時許，攜帶3把刀械從中捷水安宮站上車，不料卻在過程中突然襲擊其他乘客，導致27歲許姓男子及一名17歲呂姓少年受傷，其中少年傷勢尤為嚴重，遭連砍3刀濺出大量鮮血，一度還送進加護病房治療，經院方全力治療，他傷勢漸漸穩定，目前已轉至普通病房。
事後呂姓高中生父親指出，事發時有乘客拿雨傘或徒手與兇嫌對峙，這把刀如同砍到每位父親身上，真的很痛，希望這個痛到他為止，所以將籌款捐給每個車廂盾牌與安全棍，讓碰到類似情況時乘客可以有嚇阻工具使用。
對此，中捷則回應，目前捷運系統全線已配置維安設施設備，每座車站也有配置防禦棍棒、盾牌與防身噴劑，未來將加派警察與保全人員巡邏，以維護乘客安全。另外，有關傷者父親及各界對捷運安全的建議，中捷公司會持續檢討精進。