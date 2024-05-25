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普吉島海嘯20年後「飯店暴增200倍」！見證俄羅斯人也來搶房置產

▲拜「台北直飛普吉島」重啟，南亞海嘯20年後「飯店暴增200倍」現況曝光！當地旅遊業者透露「俄羅斯人一來就待上半個月，甚至待到半年的也有」，甚至打算來搶房置產，「因為躲避戰爭不想回國」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲拜「台北直飛普吉島」重啟，南亞海嘯20年後「飯店暴增200倍」現況曝光！當地旅遊業者透露「俄羅斯人一來就待上半個月，甚至待到半年的也有」，甚至打算來搶房置產，「因為躲避戰爭不想回國」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/普吉島報導

拜「台北直飛普吉島」重啟，南亞海嘯20年後「飯店暴增200倍」現況曝光！當地旅遊業者「國泰旅遊集團普吉島分公司」業務總監陳威年透露，目前旅遊復甦以歐洲客最多，約佔有五成左右，還見證「俄羅斯人一來就待上半個月，甚至待到半年的也有」，甚至打算來搶房置產，「因為躲避戰爭不想回國」。

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根據泰國政府統計，2023年到訪普吉島的遊客數超過1000萬人次、旅遊收入突破3300億泰銖。不過《NOWnews今日新聞》記者採訪當地旅行業者，國泰旅遊集團普吉島分公司業務總監陳威年分享，自從台灣取消直飛航班後，需靠轉機才能造訪普吉島，對旅客來玩的意願影響非常大；今年雖然不只台灣虎航X燦星旅遊每週增至三班、還有泰國獅子航空從台北飛普吉島也有一週兩班，不過「目前台灣遊客也只有20年前的兩～三成左右，另外中國客僅復甦三成、歐洲客則有五成左右」。

▲國泰旅遊集團普吉島分公司業務總監陳威年，分享歐美旅客回流較佳，俄羅斯人造訪數最高，最常還會待上半年。（圖／記者蕭涵云攝）
▲國泰旅遊集團普吉島分公司業務總監陳威年，分享歐美旅客回流較佳，俄羅斯人造訪數最高，最常還會待上半年。（圖／記者蕭涵云攝）
普吉島也是新冠肺炎疫情後，泰國第一個開放觀光的地區。陳威年見證「俄羅斯人一來就待上半個月，甚至待到半年的也有」，甚至打算來搶房置產，「因為躲避戰爭不想回國」。也直言中國遊客受經濟不佳情況影響，包機也少，現在連印度來客數都大幅超越。

對於台灣直飛普吉島復航，陳威年當然看好台灣旅客回流；不過他同時也認為：「因為目前全球經濟不景氣，整體普吉島旅遊若要恢復到海嘯前的榮景，至少還要三年」。

▲陳威年分析俄羅斯人為躲避戰爭，不少人還想直接在普吉島置產居住。（圖／記者蕭涵云攝）
▲陳威年分析俄羅斯人為躲避戰爭，不少人還想直接在普吉島置產居住。（圖／記者蕭涵云攝）
根據陳威年觀察，為維持環境與天然資源，其實普吉島海嘯20年後的改變不大，最有感的可能是「飯店暴增200倍」，他表示：「早期還沒那麼多住宿的地方，以前房間數大約才2、3萬間，現在普吉住宿都已經蓋到飽和、還往攀牙府蓋去」。他認為目前普吉島疫後觀光旅遊量能「約恢復60%左右」。

▲歐美旅客造訪普吉島眾多，約佔五成左右。（圖／記者蕭涵云攝）
▲歐美旅客造訪普吉島眾多，約佔五成左右。（圖／記者蕭涵云攝）
陳威年表示：「普吉島觀光復甦的情況，最主要的問題還是卡在交通」，他認為帶動國際旅客到普吉島還是要靠「飛機直飛」才有優勢，但也不諱言當地正面臨塞車非常嚴重的問題。不過他透露，新上任的總理賽塔十分重視觀光客所反應的交通問題，「已計劃要挖普吉到芭東的隧道，並從機場來到市區也將設計輕軌」。而泰國政府急欲提高觀光優勢，「普吉島已計劃將在攀牙府蓋第二個機場，將會與目前的布吉國際機場平行」。

▲陳威年觀察，普吉島觀光想要復甦順利，交通問題是關鍵。（圖／記者蕭涵云攝）
▲陳威年觀察，普吉島觀光想要復甦順利，交通問題是關鍵。（圖／記者蕭涵云攝）

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