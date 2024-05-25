內幕／慘遭丟包！民進黨修法版本還在委員會　他曝原因：不受影響

▲藍綠立委今為國會改革法案仍相爭不讓。（圖／葉政勳攝，20240521）
▲藍綠立委今為國會改革法案仍相爭不讓。（圖／葉政勳攝，20240521）

記者何哲欣／台北報導

立法院昨繼續處理攸關國會改革的《立法院職權行使法》修正草案，雖然民進黨立委不斷杯葛，立院外也有號稱10萬人上街抗議，痛批黑箱，不過對藍白來說，法案仍緩慢前進，目前只剩15條還沒二讀，二讀完文字就已確認，三讀也只是遲早的事。藍營有信心，在有號稱「議事百科全書」秘書長周萬來把關下，程序不會讓民進黨找到瑕疵。

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民進黨立委不斷批審查黑箱，要求退回重審、協商，但針對民進黨質疑的「程序不正義」問題，藍營都一一駁斥，例如委員會開會次數、公聽會次數，朝野協商也都全程公開，至於舉手表決，也都是合法的議事規則，修法條文也都公布在「立法院法案查詢系統」，以及「立法院議事日程及議事錄檢索系統」，沒有黑箱問題。

不過較特別的是，查詢本屆立委提案的《立法院職權行使法》，藍白陣營提案的條文都已在「二讀（逐條討論）」，民進黨立院黨團的提案版本，是唯一一個還沒到院會審查階段，5月8日仍在「委員會審議中」。事實上，綠營也曾提議，自委員會抽出，逕付二讀，並與相關提案併案協商。但在院會遭反對。

司法法制委員會最後一次審查民進黨團版本的《立法院職權行使法》修正草案，是5月8日，但該次會議，最後由藍營提散會動議，議程無疾而終。當天藍綠的爭點在於，藍營提案後，開了兩次公聽會，也要求綠營安排公聽會，雙方無共識，最後散會。於是綠營版本形同遭丟包在委員會，並未與目前院會的版本一起審查。

民進黨也曾痛批，黨團版本要在委員會審查，遭國民黨立委提散會動議，無法討論，要提議逕付二讀併案審查協商，也被否決，藍營沒收委員會、還要沒收協商，拒絕討論民進黨的版本。

藍營人士解釋，提案本來就有優先順序，也不是立委有提案，就一定要併案處理，過去也很常有立委最後一刻才提案，併案處理後最後法案三讀，根本就是在割稻委，因此能不能逕付二讀、能不能併案，本來就是由主導的黨團決定，這是議事處理的手法，不是什麼問題。

藍營人士強調，即使民進黨團版本未併案審查，但二讀時民進黨團仍可提修正動議，與藍白的修正動議一起處理，目前二讀的版本，也有很多是民進黨團的修正動議，綠營版本是否還留在委員會，並不會受到影響。

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