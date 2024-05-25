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颱風「艾維尼」今午後生成！最新路徑出爐　下週二全台暴雨加雷擊

▲熱帶性低壓25日2時的中心位置在北緯 11.1 度，東經 125.6 度，以每小時19公里速度，向西北進行。（圖／翻攝中央氣象署）
▲熱帶性低壓25日2時的中心位置在北緯 11.1 度，東經 125.6 度，以每小時19公里速度，向西北進行。（圖／翻攝中央氣象署）

記者鍾怡婷/綜合報導

中央氣象署「路徑潛勢預測圖」預報指出，艾維尼颱風預測於今（25）日下午形成，路徑預測不侵台，下週二（28日）留意另一鋒面南下，轉有陣雨或雷雨天氣，各地將轉陣雨或雷雨天氣，將伴隨小範圍劇烈天氣，包括雷擊以及瞬間大雨機率。

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氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，「艾維尼」將於今（25）日14時形成「與日本（JMA）相同，但美軍（JTWC）則落後24小時〕，各國預測行徑與最新（24日20時）歐洲系集模式模擬類似，先朝西北逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離，不侵台。

▲最新中央氣象署「路徑潛勢預測圖」（左圖）顯示，今年首颱「艾維尼」將於今（25）日14時形成。其未來行徑與最新歐洲系集模式模擬（右圖）類似，先朝西北逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離。（圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」）
▲最新中央氣象署「路徑潛勢預測圖」（左圖）顯示，今年首颱「艾維尼」將於今（25）日14時形成。其未來行徑與最新歐洲系集模式模擬（右圖）類似。（圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」）
今（25）日「滯留鋒」減弱，各地偶有局部短暫陣雨的機率；因大氣不穩定，午後易有強對流、伴隨雷雨發展，應注意較大雨勢。今日各地區氣溫：北部22至30度，中部23至34度，南部23至35度，東部22至33度。

明（26）日「滯留鋒」減弱北移，各地偏熱、略好轉；仍有局部短暫陣雨或雷雨的機率。下週一（27日）水氣增多、仍偏熱，有局部短暫陣雨或雷雨，午後範圍擴大，應防較大雨勢。

下週二（28日）各地晴暖，下午另一鋒面南下，轉有陣雨或雷雨天氣，注意「中小尺度對流系統」發展，伴隨「小範圍劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間大雨⋯等）的機率。下週三至週五（29至31日）鋒面南移、滯留在巴士海峽；下週三由北而南轉晴，南部仍有局部短暫陣雨，下週四、五各地多雲時晴，大氣不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。

▲今明兩天各地短暫陣雨，沒有下雨時，天氣感受悶熱，外出建議攜帶雨具，週日水氣減少，但雲量仍偏多。（圖／中央氣象署提供）
▲下週二（28日）各地晴暖，下午另一鋒面南下，轉有陣雨或雷雨天氣，注意「中小尺度對流系統」發展。（圖／中央氣象署提供）

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