謝謝你兄弟！味全龍吳東融上一軍建功　睽違653天再度獲選單場MVP

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本週才上一軍的吳東融把握機會敲安當英雄，他上一壘後振臂怒吼，並且十分興奮。
根據《自由時報》報導，吳東融表示：「悶滿久的，心情才這麼激動。」
吳東融說，這場劉俊緯狀況不錯，知道對方可能不會硬拚選擇抓他，上去打擊的想法是不要等球，挑喜歡的球攻擊，擊出安打真的很興奮，知道自己還是可以的。
對於樂天決定閃過19歲小將劉俊緯，選擇抓32歲的「老將」吳東融，結果造成重傷害，龍隊總教練葉君璋認為，對方策略沒問題，「俊緯狀況不錯，對方總教練古久保是捕手出身，應該認為這場狀況好的打者會持續發揮，選擇抓下一棒判斷是正確的，只是結果不好。」
吳東融進入職棒不易 完成跟父親的約定
吳東融在2016年第四輪被中信兄弟選中，順利進入職棒，完成老爸前新埔國小少棒教練吳偉昇的願望。
父子倆曾一同參與亞洲少棒錦標賽、IBAF世界青少棒錦標賽等賽事，且於國中畢業後獲得日本近畿大學新宮高校野球部青睞，赴日求學，之後回到穀保家商就讀，並從國立體育大學畢業，進入業餘隊崇越隼鷹（現：全越運動），並在2016年以簽約金280萬元進入職棒。
吳東融在2020年擴編選秀中被龍隊選中，維持月薪20萬元，並且帶領龍隊小將打出佳績，擔任隊長的職務十分稱職。
吳東融小檔案：
出生日期：1991年09月29日（32歲）
身高體重：174公分 72公斤
投打習慣：右投右打
守備位置：二壘手、游擊手、三壘手
出生地點：中華民國台北市
最高學歷：國立體育大學
職棒選秀：2016年中華職棒季中選秀會中信兄弟隊第四指名
2020年中華職棒季後特別選秀會味全龍隊指名
簽約金額：280萬元新台幣（另有80萬元激勵獎金）
職棒月薪：20萬元新台幣（2021年）
（以上資料參考：台灣棒球維基館）