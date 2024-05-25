平野惠一職掌中信兄弟很無力！透露台灣球員通病：要追上日韓還久

謝謝你兄弟！味全龍吳東融上一軍建功　睽違653天再度獲選單場MVP

味全龍隊長吳東融昨6局上敲出勝利打點安打，相隔653天再度獲選單場MVP，率隊以5：4扳倒樂天桃猿中止3連敗，並取得對戰4連勝。。（圖／味全龍提供）
味全龍隊長吳東融昨6局上敲出勝利打點安打，相隔653天再度獲選單場MVP，率隊以5：4扳倒樂天桃猿中止3連敗，並取得對戰4連勝。。（圖／味全龍提供）

記者吳政紘/綜合報導

中職味全龍昨（24）日出戰樂天桃猿，隊長吳東融6局上敲出勝利打點安打，相隔653天再度獲選單場MVP，率隊以5：4扳倒樂天桃猿，不但中止3連敗，並取得對戰4連勝。吳東融今年一度從二軍出發，被拉上一軍就建功，而他過去也是中信兄弟出身球員，因為擴編選秀沒被放入名單，才被龍隊挑中，去年也幫味全龍奪下總冠軍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
昨役兩隊前5局打完雙方戰成4：4平手，6局上兩出局二壘有人時，劉俊緯被故意四壞保送。

本週才上一軍的吳東融把握機會敲安當英雄，他上一壘後振臂怒吼，並且十分興奮。

根據《自由時報》報導，吳東融表示：「悶滿久的，心情才這麼激動。」

吳東融說，這場劉俊緯狀況不錯，知道對方可能不會硬拚選擇抓他，上去打擊的想法是不要等球，挑喜歡的球攻擊，擊出安打真的很興奮，知道自己還是可以的。

對於樂天決定閃過19歲小將劉俊緯，選擇抓32歲的「老將」吳東融，結果造成重傷害，龍隊總教練葉君璋認為，對方策略沒問題，「俊緯狀況不錯，對方總教練古久保是捕手出身，應該認為這場狀況好的打者會持續發揮，選擇抓下一棒判斷是正確的，只是結果不好。」

吳東融進入職棒不易　完成跟父親的約定

吳東融在2016年第四輪被中信兄弟選中，順利進入職棒，完成老爸前新埔國小少棒教練吳偉昇的願望。

父子倆曾一同參與亞洲少棒錦標賽、IBAF世界青少棒錦標賽等賽事，且於國中畢業後獲得日本近畿大學新宮高校野球部青睞，赴日求學，之後回到穀保家商就讀，並從國立體育大學畢業，進入業餘隊崇越隼鷹（現：全越運動），並在2016年以簽約金280萬元進入職棒。

吳東融在2020年擴編選秀中被龍隊選中，維持月薪20萬元，並且帶領龍隊小將打出佳績，擔任隊長的職務十分稱職。

吳東融小檔案：

出生日期：1991年09月29日（32歲）

身高體重：174公分　72公斤 

投打習慣：右投右打

守備位置：二壘手、游擊手、三壘手

出生地點：中華民國台北市

最高學歷：國立體育大學

職棒選秀：2016年中華職棒季中選秀會中信兄弟隊第四指名
2020年中華職棒季後特別選秀會味全龍隊指名

簽約金額：280萬元新台幣（另有80萬元激勵獎金）

職棒月薪：20萬元新台幣（2021年）

（以上資料參考：台灣棒球維基館）

林詔恩奪下第4勝並列本土勝投王！邱智呈2分砲　統一獅4：2味全龍

李多慧定居台灣後初登場！頭戴超可愛味全龍髮箍　台前粉絲擠滿滿

葉君璋稱讚黃勇傳是好選手！味全龍評估中　黃忠義：可能性不大

李多慧爭議懶人包！在南韓太紅遭惡意中傷　加盟味全龍負評不斷

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載