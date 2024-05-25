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以色列在台外交官對哈薩克男子過肩摔　挺巴團體要求林佳龍出面

▲「以色列之友聯盟在台灣 Friends of Israel Alliance in Taiwan」在大安森林公園舉辦音樂會。（圖／翻攝以色列之友聯盟在台灣粉絲專頁）
▲「以色列之友聯盟在台灣 Friends of Israel Alliance in Taiwan」在大安森林公園舉辦音樂會。（圖／翻攝以色列之友聯盟在台灣粉絲專頁）

記者何哲欣／台北報導

以色列與巴勒斯坦衝突延燒迄今近8個月，局勢越演越烈，「以色列之友聯盟在台灣18日晚間在大安森林公園音樂露台舉辦音樂會，一名支持巴勒斯坦的哈薩克男子在現場舉牌抗議，慘遭以色列駐台辦事處安全處處長當眾過肩摔。「台灣巴勒斯坦自由連線」要求，台灣的外交部長林佳龍部長應立即召見以色列駐台代表處，充分了解這起暴力事件案情。

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「台灣巴勒斯坦自由連線」發新聞稿說，「以色列之友聯盟在台灣」是標榜「愛沒有仇恨，和平不恐怖」的挺以色列宗教組織，主辦方當天竟然讓一位「以色列駐台辦事處安全處處長」在這個所有人民都可以進出的公共空間，以過肩摔方式暴力攻擊一名僅是高舉「Free Palestine」和平標語的哈薩克男子。

台巴連線說，同行的9位一樣高舉「Tears For Palestine 旗幟」與國旗聲援巴勒斯坦的和平示威者，也遭參與援以音樂會的白衣男性民眾上前飆罵恐嚇言語，並試圖搶奪巴勒斯坦國旗，甚至對多名女性發表性騷擾言論：妳應該要被強姦、妳會被強姦（You should be raped, You'll be raped）！令其心生恐懼。

連線說，暴力事件之後，遭暴力攻擊與威脅者在就醫之後，隨即前往派出所報案、做筆錄並進行提告。雖然本案還在司法偵辦中，但過肩摔暴力攻擊和平示威者的是一名外交官員，其暴力行為可能受外交豁免權而免責。這位「以色列駐台辦事處安全處處長」在音樂會時的行為，算不算在執行職務？

連線喊話，無論如何，一位以色列外交人員在台灣暴力攻擊一位在台的外國人，已經涉及國際外交事件，認為台灣政府，尤其是外交部，不應坐視不管。呼籲林佳龍應立即召見以色列駐台代表處，充分了解這起暴力事件案情；以色列駐台辦事處，應對當天和平示威者公開道歉，並懲處涉案人士，解除其在台職務。針對暴力攻擊者，應立刻道歉並接受台灣檢警司法調查，為這起攻擊事件負責。

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