信表態「一直都支持統一」！喊話《歌手》：我們中國人能拿第一吧
歌手信（蘇見信）在昨（24）日深夜透過微博發文，表達個人的立場：「從以前到現在，我一直都是支持統一的啊，要再多說幾次也是應該的。」貼文一出，引起不少網友關注，也有許多中國粉絲留言表示：「從來不需要質疑你，有時候也沒必要解釋，行動比說的重要多了。」也有不少台灣網友看到信的發文後直言：「既然要大聲說自己是中國人支持統一，就不要回頭又跑回台灣拿健保看醫生享受各種政府補助福利」，並隔空向信喊話「有骨氣一點剪了身份證入籍中國。」
記者洪生儒／綜合報導
信在昨（24）日深夜透過微博發文表達自己的立場跟看法：「從以前到現在，我一直都是支持統一的啊，要再多說幾次也是應該的。」並透露自己這兩天都在錄音，所以沒什麼上網，「抱歉來晚了！都是同一個文化的中華民族，大家加油吧！多些善意的交流，期待和平統一的日子到來。」
另外，信也分享自己看了節目《歌手2024》後得知雅當藍柏特（Adam Lambert）要參戰的消息，讓他想起自己之前也曾演出蠍子樂隊的〈still loving you〉，「突然好想拿當年still loving you跟Adam交流一下，但沒機會了，而且我現場一定會走音哈哈哈，但Adam真的好猛，希望我們中國人能有一期拿第一吧！」
不少中國粉絲看到信的發文之後，都紛紛留言表示：「壓根就沒擔心過你的政治立場問題，你永遠讓我心安，喜歡你從來都是最我自豪的事！謝謝你」、「政治立場永遠堅定的老大！我會愛你一輩子」、「蘇見信你這麼有種你自己知道嗎」、「從來不需要質疑你，有時候也沒必要解釋，行動比說的重要多了」、「滿眼重點：這兩天都在錄音！啊啊啊啊啊啊啊你最好了。」
也有台灣網友留言表示：「既然現在要這麼大聲的說自己是中國人支持統一，就不要回頭又跑回台灣拿健保看醫生享受各種政府補助福利，有骨氣一點剪了身份證入籍中國不好嗎？」、「難怪是過氣男猩」、「賺錢當然沒問題，兩邊討好才是問題。」