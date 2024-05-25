多次宣告禁帶違禁品卻沒人理！綠委還放飛氣球　韓國瑜表情超無奈

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立法院開議日，國民黨立委羅智強自行攜帶麥克風與音箱，就被民進黨抗議，韓國瑜不久後召集朝野協商，希望朝野能共同遵守規定。上週五立法院首度處理國會改革法案，藍營搶占主席台後，徐巧芯拿出直笛吹奏，還準備喇叭，就被民進黨檢舉是違禁品，韓國瑜重申規定，徐巧芯只好收起來。
為了維護議場秩序，韓國瑜昨也宣布，若要恢復表決器表決，不用舉手表決，要請三黨簽同意書，保證所有立委都坐在座位上，但台下綠委嗆，是要保證什麼？
在韓國瑜宣告過程中，民進黨立委在台下發出抗議聲，民進黨團總召柯建銘還要求韓國瑜「大聲一點好不好？」韓國瑜則回應，「那就請你黨團安靜一下，要不要我從頭到尾念一遍？沒有意見等我宣告完，大家再表達意見」也動怒回酸，「連柯總召都聽不見」。最終宣布「議場太紛亂，休息5分鐘。」
韓國瑜擔任立法院長三個多月，朝野就爆發嚴重肢體衝突，場外還有大批群眾抗議，雖然他極力壓抑自己的情緒，但無奈與不耐都寫在臉上，甚至表決時還常碎念，「民進黨反對自己提案」。
韓國瑜致力維護議場秩序，不希望立法院變菜市場，但朝野立委抗爭過程中的道具越來越多，議場內還掛滿布條，韓國瑜的心情可想而知。
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