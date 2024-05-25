多次宣告禁帶違禁品卻沒人理！綠委還放飛氣球　韓國瑜表情超無奈

▲民進黨立委手舉反黑箱氣球進場。（圖／記者葉政勳攝，2024.05.24）
▲民進黨立委手舉反黑箱氣球進場。（圖／記者葉政勳攝，2024.05.24）

記者何哲欣／台北報導

立法院昨繼續處理國會改革相關法案，不滿藍白聯手強行表決，民進黨立委昨人人手拿「藍白拖」進場，充當加油棒壯聲勢，韓國瑜多次要求立委，共同維護議場秩序，並再度重申，「委員不得攜帶與議事無關之物品進入會場」。但到了晚上，民進黨立委帶氣球進議場內放飛，韓國瑜更當場臉垮。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《立法院議場安全維護及管理要點》規定，「會議時，委員不得攜帶麥克風、旗杆、棍棒、噴漆、蛋類、汽油、刀械、武器、爆裂物等與議事無關之物品進入會場，並不得破壞議事設備。」

立法院開議日，國民黨立委羅智強自行攜帶麥克風與音箱，就被民進黨抗議，韓國瑜不久後召集朝野協商，希望朝野能共同遵守規定。上週五立法院首度處理國會改革法案，藍營搶占主席台後，徐巧芯拿出直笛吹奏，還準備喇叭，就被民進黨檢舉是違禁品，韓國瑜重申規定，徐巧芯只好收起來。

為了維護議場秩序，韓國瑜昨也宣布，若要恢復表決器表決，不用舉手表決，要請三黨簽同意書，保證所有立委都坐在座位上，但台下綠委嗆，是要保證什麼？

在韓國瑜宣告過程中，民進黨立委在台下發出抗議聲，民進黨團總召柯建銘還要求韓國瑜「大聲一點好不好？」韓國瑜則回應，「那就請你黨團安靜一下，要不要我從頭到尾念一遍？沒有意見等我宣告完，大家再表達意見」也動怒回酸，「連柯總召都聽不見」。最終宣布「議場太紛亂，休息5分鐘。」

韓國瑜擔任立法院長三個多月，朝野就爆發嚴重肢體衝突，場外還有大批群眾抗議，雖然他極力壓抑自己的情緒，但無奈與不耐都寫在臉上，甚至表決時還常碎念，「民進黨反對自己提案」。

韓國瑜致力維護議場秩序，不希望立法院變菜市場，但朝野立委抗爭過程中的道具越來越多，議場內還掛滿布條，韓國瑜的心情可想而知。

更多「立院爆衝突」相關新聞。

以色列在台外交官對哈薩克男子過肩摔　挺巴團體要求林佳龍出面

未獲特赦阿扁豁出去了！曝光原因還嗆：上法庭把誰拿到錢都說清楚

沒有討論？他曝綠發言次數與時間完勝藍白　「不是跳針就是講古」

綠營不斷要求主席清點人數　周萬來也怒了！高聲嗆柯建銘莫名其妙

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代