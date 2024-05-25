周萬來罕見動怒嗆綠營！韓國瑜忙安撫 對話曝光：我們這把年紀了
立法院昨第三次處理國會改革相關法案，因國民黨立委在主席台上，民進黨立委也在台下安擾，立法院長韓國瑜只能裁示舉手表決，綠營又不斷要求清點人數，一向好脾氣的立法院秘書長周萬來都被激怒，回嗆，「都幫你們處理了，還要講什麼？」韓國瑜也急忙安撫，不要被激怒。
記者何哲欣／台北報導
韓國瑜多次宣示，若要採表決器表決，立委必須先回到位子上坐好，但民進黨不同意，民進黨團總召柯建銘還嗆韓國瑜，「當我們是白癡嗎？」昨院會上多次舉手表決，到了下午，柯建銘再要求清點人數，周萬來說，「都有在處理啊，一條一條來啊，我都是一條一條跟你處理，真的很過分啊，莫名其妙！」
柯建銘離開後，又換民進黨團幹事長吳思瑤找周萬來，周萬來再怒斥說，「都幫你們處理了，還要講什麼？」一旁國民黨立委楊瓊瓔、民眾黨黃國昌也連忙安撫。
韓國瑜再次重申，清點人數是要計算會議是否達法定人數，但清點過後連續表決，不再清點。周萬來也忍不住找韓國瑜抱怨民進黨，「你禮拜五已經報告過了，我會適時讓你清點人數，你還來跟我吵這個幹甚麼。」韓國瑜也安撫說，「沉住氣，辛苦了，不要被激怒了，我們這把年紀不要被激怒了。」
周萬來現年73歲，原已退休，經韓國瑜懇託後出任秘書長，韓國瑜今年則是66歲。