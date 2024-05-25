大谷翔平5度上場打擊熄火！仍有1分打點　道奇6:9不敵紅人吞3連敗

我是廣告 請繼續往下閱讀
首局下紅人就展現火力，靠著Spencer Steer掃出中左外野3分砲先馳得點，但道奇打線很快在2局上給予回應，先是靠著Chris Taylor在二、三壘有人時掃出二壘安打攻下2分，隨後再利用Mookie Betts得點圈適時安打，與大谷翔平高飛犧牲打攻下2分，2局打完道奇將比分反超至4:3。
來到5局上道奇靠著捕手Will Smith掃出右外野陽春砲添加保險分，但進到5局下戰況風雲變色。
紅人發起攻勢打了9個人次，靠著Stuart Fairchild與Jonathan India分別敲出陽春砲與滿貫砲，和Nick Martini得點圈敲安，單局打下6分逆轉戰局，5局打完由紅人取得9:5領先。
本場比賽在6局過後，雙方就再無攻勢，雖道奇多次吹起反攻號角，但仍遭到紅人牛棚壓制，僅在9局上靠著Teoscar Hernandez陽春砲追回1分，終場道奇就以6:9不敵紅人苦吞3連敗。
兩隊先發都被打爆 牛棚決勝負
本場比賽由道奇先發James Paxton承擔敗投，他合計主投4.2局，被敲出5安、投出4保送、4三振，失掉5分（全為自責分）苦吞本季首敗（5勝）。勝投則由紅人先發Graham Ashcraft收下，共主投5.1局被敲出8安失掉5分（全為自責分），但靠著隊友打線火力支援，順利拿下本季第4勝（3敗）。
此戰道奇並非沒有贏的機會，若5局時後援投手Yohan Ramirez能即時救火，道奇能將分差控制在2分內，但無奈Yohan Ramirez登板後援，一個人次都沒有解決就失掉3分，讓紅人將分差給擴大。
反觀紅人牛棚，在先發投手Graham Ashcraft下場後，合計主投3.2局僅失1分，順利守住球隊勝利。