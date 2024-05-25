才加入SWAG！陳沂被挖7年前拍過「全裸寫真」 曾喊：退出演藝圈
網紅陳沂經常透過社群發表自己對於時事的見解，因嗆辣敢說的風格，總是引起許多網友討論，而她在昨（24）日突然證實將加入成人付費平台SWAG，掀起高度關注。沒想到，就在陳沂公開自己要加入SWAG的原因之後，又被網友挖出她早在2017年就已經拍攝過全裸寫真，當時她不僅身穿蕾絲內衣對鏡頭做出撩人動作，還有全裸趴地的大尺度畫面，大方秀出好體態。
記者洪生儒／綜合報導
陳沂在昨（24）日突然證實將加入成人付費平台SWAG進行直播的消息，同時她也會帶來「沒有尺度上限」的直播內容，不過實際直播內容目前有待官方進一步宣布，第一場直播將會在5月29日晚上9點首播，據了解，陳沂會跟近日聲量很高的前海龍蛙兵「壹柒柒」合體直播。
陳沂要加入SWAG的消息曝光之後，引起不少網友的關注與討論，也有蠻多人詢問她原因，她則耐心回覆原因是「缺錢下海啊～（誤）」，陳沂也表示自己「賣的不是尊嚴，是愛」，還貼心提醒粉絲，「要滿18歲才可以加入會員觀看」，希望粉絲不要觸法。
此外，也有網友挖出陳沂早在2017年就曾登上《FHM男人幫》拍攝全裸寫真，當時照片中她頂著一頭金色長髮，全裸出現在鏡頭前，展現自己白皙的肌膚，甚至身穿蕾絲內衣做出彎下腰的撩人動作，大方秀出好體態，當時就已經吸引不少網友按讚表示支持，陳沂也曾開玩笑表示：「好了！夢想已經實現，我要退出演藝圈了。」