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害怕獨行俠？「嘴綠」Green批灰狼Edwards疲憊言論：這是膽怯表現

▲灰狼球星「蟻人」Anthony Edwards坦言上個系列賽與金塊打到搶七，或多或少有影響到體能。（圖／美聯社／達志影像）
▲灰狼球星「蟻人」Anthony Edwards坦言上個系列賽與金塊打到搶七，或多或少有影響到體能。（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

NBA季後賽西區決賽G1，明尼蘇達灰狼以105:108不敵達拉斯獨行俠。賽後，灰狼球星Anthony Edwards表示，與丹佛金塊大戰七場讓他身體上感到疲憊。對於這番言論，金州勇士防守悍將Draymond Green在其節目《The Draymond Green Show》中透露：「我不喜歡Anthony Edwards在G1比賽後的受訪，我可以看出他在今年季後賽中首次感受到膽怯。」

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Green：Edwards季後賽首次感受膽怯

Anthony Edwards在G1賽後接受採訪時說：「與金塊的大戰七場確實影響了我的體能，就像大家在比賽中看到的，我們總是慢一步，尤其是我自己。當我們得分後，Kyrie Irving總是能迅速上籃得分回應，他比我快，我當時太累了。」

Draymond Green在節目中表示：「當我聽到Anthony Edwards說『我累了』時，我知道那些話代表什麼，特別是在季後賽中。如果想贏下比賽，就必須找到些微的優勢。我認為這是Anthony Edwards今年在季後賽首次感受到膽怯，但我討厭他說出『我累了』，因為這顯示出他在壯大自己聲勢的過程中顯得膽怯。」

灰狼主帥力挺Edwards　G2做好準備

儘管Anthony Edwards的言論被Draymond Green認為是膽怯表現，但灰狼主帥Chris Finch則表示：「他只是承認那天晚上很累，這就是我喜歡他的原因，因為他總是實話實說。我相信他會好起來的，並在G2做出回應。我知道他已經在精神和身體上做好了準備。」

Anthony Edwards在G1中雖然繳出19分、11籃板、8助攻的表現，但命中率並不理想，全場16投僅6中。G2他勢必需要在進攻端做出回應，才能避免灰狼在主場連輸兩場的窘境。

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