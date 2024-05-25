Doncic大三元+逆轉三分球發威！獨行俠109:108灰狼系列賽2:0領先

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上半場灰狼靠著替補中鋒Naz Reid三分球4中4，與團隊發揮例行賽防守效率第一的氣勢，在首節與次節分別打出32:26、28:22的攻勢，上半場結束取得60:48領先，且更曾在次節一度領先多達15分。
但進到第三節，獨行俠吹起反攻號角，靠著陣中頭牌Luka Doncic單節拿下9分，與多次助攻內線球員Daniel Gafford、Dereck Lively II「吃餅」得分，帶領獨行俠單節打出31:26的攻勢，將比分追至86:79。
前三節灰狼在進攻端與防守端都優於獨行俠，但進到末節獨行俠靠著Kyrie Irving開局連砍5分帶領球隊打出8:0攻勢逆轉，一度將比分逆轉為87:86，但灰狼隨即給予反擊，打出一波8:5攻勢，再度將比分反超，至此後雙方互換領先，分差始終不超過1至2波球權。
Doncic逆轉三分 獨行俠收下勝利
雙方在末節僅剩5分31秒時戰成96:96平手，隨後灰狼打出一波6:5攻勢取得102:101領先，比賽進入最後3分鐘，灰狼靠著「蟻人」連砍4分帶領球隊打出一波6:5攻勢，在終場前12秒取得108:106領先優勢，但獨行俠靠著Luka Doncic在終場前3秒，將本季最佳防守球員Rudy Gobert拉到弧頂單打，便命中一顆超前比分的3分球，終場就以109:108逆轉，系列賽取得2勝0敗的絕對優勢。