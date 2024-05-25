痛失發票最大獎！兄弟結帳「哥退貨中千萬」　過程被證實：太離譜

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只見貼出的照片，該網友對的是今年1月、2月的統一發票，特別獎1000萬的號碼為「16620962」，不過可惜的是，他的號碼是「16620961」，只差一碼就能夠中千萬大獎，後來想了想那天哥哥在自己後面結帳，應該是哥哥中了發票1000萬，結果問了之後才發現，哥哥當時候結完帳跑去退貨，後來店員補開了「16620963」的發票給哥哥，千萬發票被作廢了.....。
統一發票最大獎1000萬飛了！離譜過程被證實
而該兄弟離譜的過程也被臉書粉專「[APP] i 統一發票」證實，表示在今年1月份的時候，兩兄弟到商店購物，結帳時兄弟倆一前一後，本來弟弟發票號碼拿到「16620961」，哥哥在後方結帳發票拿到「16620962 （此號中1000萬）」。
沒想到哥哥結帳後覺得食鹽水太貴，又折返回去退貨重新購買，結果把原本發票「16620962」退給店員，店員重新開了一張「16620963」給哥哥。不料在今年3月25日時，發票開獎「16620962」中了1000萬元，兄弟倆就這樣痛失統一發票一輩子可能都中不到一次的「最大獎」。
超離譜過程曝光後，不少網友紛紛幫哭哭表示「退貨也順便把1000萬給退掉了....」、「這真的有在離譜，根本天註定不給中獎的」、「那張發票會蓋作廢寄回總公司，可憐的1000萬啊」、「發票退貨通常都是直接作廢了....但這真的太可惜」、「果然大獎還是只有夢裡才有，第一次與1000萬這麼接近」。
統一發票3月、4月開獎號出爐！手邊發票別漏對了
統一發票3、4月中獎號碼出爐！這期獎金1000萬元的特別獎中獎號為「44140251」、200萬特獎中獎號碼為「14715309」、20萬頭獎中獎號碼「86562747」、「79171152」、「77925523」，大家趕快拿起手邊的發票對號碼，看看自己是不是那一位致富的幸運兒！
特別獎號碼：44140251
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
特獎號碼：14715309
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
頭獎號碼：86562747、79171152、77925523
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
📌遊戲規則：
各獎項金額，最高特別獎對中所有號碼獎金高達1000萬元；特獎對中所有號碼獎金200萬元；頭獎對中所有號碼20萬元，其餘頭獎二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。