統一發票3、4月開獎了！1000萬號碼「44140251」　領獎規則一次看

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同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金1000萬元。
特獎號碼：14715309
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金200萬元。
頭獎號碼：86562747、79171152、77925523
同期統一發票收執聯8位數號碼與上列號碼相同者獎金20萬元。
📌遊戲規則：
各獎項金額，最高特別獎對中所有號碼獎金高達1000萬元；特獎對中所有號碼獎金200萬元；頭獎對中所有號碼20萬元，其餘頭獎二獎（4萬元）與頭獎末7碼相同；三獎（1萬元）與頭獎末6碼相同；四獎（4000元）與頭獎末5碼相同；五獎（1000元）與頭獎末4碼相同；六獎（200元）與頭獎末3碼相同。
📌雲端發票特別獎：
雲端發票專屬獎則有四類獎項，包括100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組，以及500元獎195萬組，雲端發票專屬獎公布在財政部稅務入口網站。值得一提的是，原本雲端發票獎500元的獎項是165萬組，財政部日前公布，今年3月到12月各期統一發票特別加開30萬組，因此500元獎項則從165萬組增加到195萬組，中獎機率大幅度提升！
📌發票領獎期限：
財政部賦稅署提醒，113年3-4月期統一發票中獎領獎期間為今年6月6日至9月5日。中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎；使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且於領獎前未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；領獎時印出電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯，只能透過該兌獎APP兌領五獎、六獎、雲端發票專屬800元獎及500元獎。
📌實體統一發票領獎地點：
根據財政部公告，中獎人可持統一發票於指定金融機構（包含第一銀行、彰化銀行、全國農業金庫、農(漁)會信用部及信用合作社）營業時間內兌領現金。部分超商與賣場也開放以中獎號碼購物消費。