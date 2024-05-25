內行快評／Doncic邊罵遭話邊飆三分太狂！獨行俠已經真的激怒灰狼
Luka Doncic（東契奇）超狂！達拉斯獨行俠今（25)日以109:108逆轉明尼蘇達灰狼，在客場落後高達堪稱是今年NBA季後賽西區決賽最經典戲碼，Luka Doncic不但拿下13助攻、10籃板的大三元表現，更在最後投進逆轉三分球，讓灰狼隊球迷哀鴻遍野，獨行俠在這系列賽已經拿下2連勝，有不少球迷認為，可能獨行俠以4場橫掃灰狼，但事實上，灰狼隊尚未火力全開，尤其主將Anthony Edwards（愛德華茲）只有21分進帳，第四節也被限制住，他需要證明自己在季後賽可以對戰更強的好手，才有可能追上「籃球之神」Michael Jordan(喬丹）的境界，但Anthony Edwards也有機會幫助灰狼拿回勝利，原因是Luka Doncic怒噴髒話，也讓灰狼隊激起鬥志。
記者吳政紘/綜合報導
Luka Doncic在最後投進關鍵三分球後說：「去X的！你根本XX的防不住我。」（Motherf*cker! You can’t f*cking guard me!）
這不但已經讓灰狼隊球迷不爽，灰狼隊在主場一度領先高達18分卻被逆轉，面子的確掛不住，所以，灰狼隊下一場前進客場，也要想辦法奪勝，才能保住一線生機。
灰狼落敗關鍵 太早鬆懈卻低估Doncic
灰狼隊這場比賽輸在太早鬆懈，領先分數在上半場不夠花，要知道，把獨行俠守到每節只有22分左右，灰狼防守的確很有水準。
但問題在鬆懈，灰狼下半場卻讓Doncic打開，他此役三分球11投5中，罰球7投7中，光是三分球，就跟灰狼先發五虎一樣多。
加上獨行俠還有另一主將Kyrie Irving，他在第四節追分階段，連續命中2顆三分球，讓獨行俠有機會喘口氣，並且在後面利用灰狼命中率下降後，展開快攻，以及掌握節奏反擊。
Doncic投進關鍵三分後，不但怒噴垃圾話，還找到灰狼「雙塔」Rudy Gobert、Karl-Anthony Towns等人的缺點，那就是速度跟不上獨行俠，所以只要獨行俠摘後把速度再度加上來，灰狼隊要小心續航力，也要Anthony Edwards在關鍵時刻跳出來，才有機會贏球。