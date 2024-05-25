沙崙科學城校園推廣氫能　黃偉哲：推科技與能源教育融合

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這次環境教育推廣活動圍繞「寓教於樂–探索前瞻氫能」及「跨學科學習-促進綜合思維」兩大主軸，循序漸進啟發莘莘學子對於新能源的認知。首先，以生動有趣的方式，讓參與者親身體驗驅動氫能燃料電池小車的全過程，瞭解氫能燃料電池裝置的運作方式，展現氫能技術在實際應用中的效能與環境益處。更進一步，透過專家的詳盡解說及趣味科普遊戲，使現場來賓更深入瞭解氫氣種類、水電解與燃料電池等原理。
經濟發展局林榮川局長表示，新能源科技目標朝向「向下扎根、向上佈局」，向下培養新一代環境永續新星，以接軌未來全球能源趨勢，透過深耕教育，培養學生對綠能產業的嚮往，奠定未來創新研究的基礎。
同時向上佈局綠能完整產業鏈，以沙崙智慧綠能科學城與臺南科學園區雙引擎，帶領國家的綠色能源轉型與科技創新，如知名大廠台達電、亞東氣體、聯華林德相繼在臺南建置氫能源相關技術中心，工研院也在沙崙綠能科技示範場域，佈建全國第一座氫能產輸儲的示範驗證場域。
臺南市政府將持續爭取中央在臺南投入氫能、化合物半導體等先進技術研發，並全力協助企業投資落地。
黃偉哲也表示，臺南市已連續三年獲得經濟部能源署評比為再生能源推動績優城市，彰顯出臺南實為全臺灣最重要的再生能源發展重鎮。除了發展再生能源，人才是發展的根本，未來將持續促進科技與能源教育的融合，激發學生和社區民眾積極參與綠能轉型，朝向永續淨零的目標邁進，因應國際趨勢提升再生能源的相關知識。