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沙崙科學城校園推廣氫能　黃偉哲：推科技與能源教育融合

▲沙崙科學城校園推廣氫能應用，臺南市政府經發局與臺南市新營區南光高中合作，結合該校年度園遊會慶典，舉辦環境教育推廣活動。（圖／台南市政府提供）
▲沙崙科學城校園推廣氫能應用，臺南市政府經發局與臺南市新營區南光高中合作，結合該校年度園遊會慶典，舉辦環境教育推廣活動。（圖／台南市政府提供）

記者郭俊暉／台南報導

為行銷沙崙綠能智慧科學城建設成果，並推動低碳永續及綠能教育，臺南市政府經發局與臺南市新營區南光高中合作，在今 (25) 日結合該校年度園遊會慶典，舉辦環境教育推廣活動。市長黃偉哲表示，未來將持續促進科技與能源教育的融合，激發學生和社區民眾積極參與綠能轉型，朝向永續淨零的目標邁進，因應國際趨勢提升再生能源的相關知識。

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▲透過專家的詳盡解說及趣味科普遊戲，使現場來賓更深入瞭解氫氣種類、水電解與燃料電池等原理。（圖／台南市政府提供）
▲透過專家的詳盡解說及趣味科普遊戲，使現場來賓更深入瞭解氫氣種類、水電解與燃料電池等原理。（圖／台南市政府提供）
這次活動將艱深的前瞻新興氫能技術，以淺顯易懂的互動DIY體驗方式呈現，吸引現場學生、家長及市民朋友對再生能源的理解與關注，實現2050淨零碳排的願景。

▲現場學生實作體驗氫能小車。（圖／台南市政府提供）
▲現場學生實作體驗氫能小車。（圖／台南市政府提供）
這次環境教育推廣活動圍繞「寓教於樂–探索前瞻氫能」及「跨學科學習-促進綜合思維」兩大主軸，循序漸進啟發莘莘學子對於新能源的認知。首先，以生動有趣的方式，讓參與者親身體驗驅動氫能燃料電池小車的全過程，瞭解氫能燃料電池裝置的運作方式，展現氫能技術在實際應用中的效能與環境益處。更進一步，透過專家的詳盡解說及趣味科普遊戲，使現場來賓更深入瞭解氫氣種類、水電解與燃料電池等原理。

經濟發展局林榮川局長表示，新能源科技目標朝向「向下扎根、向上佈局」，向下培養新一代環境永續新星，以接軌未來全球能源趨勢，透過深耕教育，培養學生對綠能產業的嚮往，奠定未來創新研究的基礎。

同時向上佈局綠能完整產業鏈，以沙崙智慧綠能科學城與臺南科學園區雙引擎，帶領國家的綠色能源轉型與科技創新，如知名大廠台達電、亞東氣體、聯華林德相繼在臺南建置氫能源相關技術中心，工研院也在沙崙綠能科技示範場域，佈建全國第一座氫能產輸儲的示範驗證場域。

臺南市政府將持續爭取中央在臺南投入氫能、化合物半導體等先進技術研發，並全力協助企業投資落地。

黃偉哲也表示，臺南市已連續三年獲得經濟部能源署評比為再生能源推動績優城市，彰顯出臺南實為全臺灣最重要的再生能源發展重鎮。除了發展再生能源，人才是發展的根本，未來將持續促進科技與能源教育的融合，激發學生和社區民眾積極參與綠能轉型，朝向永續淨零的目標邁進，因應國際趨勢提升再生能源的相關知識。

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