鍾明軒中國行出事！砸2萬跳傘「臨時被取消」 崩潰曝原因：很雷
有著「國際美人」稱號的網紅鍾明軒，近日拍片分享自己去中國旅遊的所見所聞，並坦言自己很喜歡中國，甚至還曾說「台灣人是中華民族的一部分」，引起不少網友關注與討論。而鍾明軒在昨（24）日再度更新Youtube頻道影片，跟大家分享他前往廣州旅行的內容，沒想到他花了5200元人民幣（約新台幣23100元）預約好的跳傘活動，到現場卻被告知「結束了」，對方只說要等明天才能跳，也沒告知他退款事項就掛掉電話，鍾明軒曝光「臨時被取消跳傘的原因」並傻眼直呼：「真的是原地先哭，很雷耶！」
記者洪生儒／綜合報導
鍾明軒昨日更新Youtube影片，在最新一集影片中可以看到，他原本預約好「財富廣場」的跳傘體驗活動，結果到達現場之後，發現都沒有工作人員，他便直接打電話給對方，結果對方一接起電話就先質問他：「電話號碼為什麼是台灣的？」鍾明軒解釋自己是台灣人，是打國際電話，現在正在財富廣場裡，對方聽完突然說：「今天跳傘結束了，只能預約明天。」接著又解釋：「雖然我們表定營業時間是到6點，但當天客戶都跳完之後，就會提早關門下班了。」
鍾明軒無奈的結束通話之後，不滿對方講電話時的態度非常差，「他剛剛接起來還說：『喂！幹嘛？你媽的』」鍾明軒也加碼控訴跳傘體驗活動的資訊內容有問題，「我花了5200元的人民幣，他跳傘地點的地址從廣場這邊搭車過去有71.5公里，要花費74分鐘，結果預約平台的地址又標註在財富廣場內。」鍾明軒錯愕又無奈，也很擔心自己的5200元人民幣退款拿不回來，崩潰直呼「原地是先哭耶！我原本心態都已經Ready好了。」