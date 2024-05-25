MLB／達比修有慘挨4轟修理！連25局無失分紀錄中斷　洋基8:0教士

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洋基在首局就開啟攻勢，靠著隊長Aaron Judge在三壘有人時，擊出左外野高飛犧牲打先馳得點，達比修有也中斷連續25局無失分好投。來到3局上洋基攻勢再起，靠著單局Juan Soto、Aaron Judge皆掃出2分砲，與Giancarlo Stanton陽春砲演出，單局打下5分大局。
4局上洋基再利用Gleyber Torres掃出陽春砲擴大領先，反觀教士打線，在前5局無法突洋基先發左投Carlos Rodon一分未得，5局打完由洋基取得7:0領先。
達比修有苦吞本季第2敗 生涯201勝再等等
比賽在6局至8局，雙方就再無攻勢，直到9局上洋基靠著Aaron Judge高飛犧牲打攻下1分，終場洋基就以8:0擊敗教士，收下近期3連勝。本場勝投為洋基Carlos Rodon，合計主投6局用93球（55顆好球），僅被敲出3安，雖然投出3次保送，但沒有失掉任何分數，順利拿下本季第6勝（2敗），賽後防禦率降至2.95。
敗投為教士日籍先發達比修有，本場主投5.2局，用81球（53顆好球），被敲出7支安打，包括4發全壘打，失掉7分（全為自責分），苦吞本季第2敗（4勝），賽後防禦率為3.04。
達比修有落敗後，也無緣追上野茂英雄所保持的美日通算201勝紀錄，而這也是他本季首度一場被打2支以上全壘打的比賽。